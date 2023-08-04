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Германия не выполняет обещания о военной помощи Украине

04 августа 2023, 14:31

Фото: iStock/andriano_cz

Германия затягивает оправку Украине обещанного вооружения. Об этом сообщает газета Die Welt.
Власти Германии пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае текущего года военную помощь в размере 2,4 млрд евро. Сообщалось, что поставки произведутся в кратчайшие сроки, однако до сих пор Украина практически ничего не получила.

Так, вместо 110 танков Leopard 1 ВСУ приняли лишь 10. Обещанные 20 бронемашин не пришли ни в каком количестве, добавляет издание.


Также уточняется, что проблемы с поставками касаются лишь майских обещаний. В целом, на помощь Украине с начала спецоперации Германия потратила 17 млрд евро, став вторым по значимости поставщиком после США.

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#вооружение
#поставки
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«Счёт пойдёт на миллионы»: Сивков предсказал скорое повторение Хирасимы и Нагасаки
Военный эксперт Сивков назвал высоким риск применения ядерного оружия
04 августа 2023, 14:45

Фото: IStock/Gerasimov174

Каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хирасима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок. США сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.
Сегодня держателями ядерного оружия считаются девять стран, но 90% мирового ядерного арсенала принадлежит двум державам: США и России. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков уверен, что сегодня как никогда высок риск применения ядерного оружия. Об этом он рассказал интервью «Радио 1».
«Риск применения ядерного оружия, по моим оценкам, достаточно высок. Это связано с тем, что мы сегодня переживаем буквально историческую эпоху, которую последний раз человечество переживало больше 1500 лет тому назад, когда рушилась Римская империя. Сейчас рушится западный мир, его господство над миром, которое продолжалось несколько столетий. Запад в определённых условиях может пойти на применение ядерного оружия», — сказал Константин Сивков.
По словам эксперта, у России на вооружении находится чуть больше шести тысяч ядерных боеголовок, столько же есть у США. Это в несколько раз меньше по сравнению с началом 80-х годов, когда ядерные арсеналы мировых держав достигали пика: на тот момент в СССР насчитывалось около 30 тысяч боеголовок, в США – почти 25 тысяч. Но Константин Сивков подчеркнул, что сегодняшнее оружие отличается своей мощностью. Таким образом, оно перестало быть оружием сдерживания, став оружие поля боя.
«Это крайне опасно, потому что у горящих голов может появиться желание это оружие применить. Современные ядреные боеприпасы примерно в пять-десять, а то и 100 раз мощнее тех, которыми были убиты Хиросима и Нагасаки. Межконтинентальная баллистическая ракета России или США стоит 10 таких боеголовок. И если мы говорим про последствия применения такого оружия, то потери будут на порядок больше. Речь пойдёт не о 200 и 400 тысячах человек, счёт пойдет на миллионы погибших», — заключил Сивков.
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#оружие
#ракета
#россия
#ядерное оружие
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На Украине анонсировали новые удары ВСУ по Крыму
Гуменюк предупредила о новых ударах ВСУ по Крыму
04 августа 2023, 14:38

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атаки на Крымский мост со стороны ВСУ будут продолжаться.
По ее словам, в Феодосии размещено мощное нефтяное хранилище, которое снабжает Черноморский флот. 

Она отметила, что обеспечение флота необходимыми материалами, сказывается на его эффективности, что является важной составляющей при проведении военных действий. Атаки на Крымский мост будут продолжаться, чтобы уничтожить запасы материалов, которые используются российскими военнослужащими, отметила она.

Ранее, на Украине подтвердили причастность СБУ к обеим террористическим атакам на Крымский мост. 

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Эрдоган надеется встретиться с Путиным в Турции в августе
Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе
04 августа 2023, 14:22

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что визит российского коллеги Владимира Путина в страну состоится в августе.
Турецкий лидер сообщил, что ожидает российского президента в августе. Отмечается, что точная дата визита Путина в Турцию не названа.

Накануне, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким главой. В ходе переговоров, лидеры стран договорились о поездке Путина в Турцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил намерения российского лидера отправиться с рабочим визитом в Турцию. Отметив, что место встречи с ее сроки, пока не определены. 

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#переговоры
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Песков прокомментировал действия польских властей по отношению к Белоруссии
04 августа 2023, 14:15

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Польские власти нагнетают обстановку, однако такая тактика держится уже не первый год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее власти Польши решили усилить контроль на границе с Белоруссией из-за возможного наступления бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, они обвинили Белоруссию во вторжении их вертолётов в воздушное пространство европейской страны. Представитель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что пограничный контроль будет «очень серьёзным».

Песков, комментируя действия польских властей, сообщил, что нахождение «вагенровцев» на территории Белоруссии законно, оно соблюдает требования договорённости. При этом, по словам пресс-секретаря, местонахождение бойцов, будь то близко границе или далеко, не нарушает безопасность Польши, поскольку они остаются на территории суверенного государства Белоруссия.

Также Песков сообщил, что ситуация с якобы вторгшимися в воздушное пространство вертолётами белорусской стороны, запутанная. Поляки сами подтвердили, что не видели их на радарах.

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#дмитрий песков
#обвинение
#польша
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Путин обсудил с Совбезом РФ внутреннюю стабильность
Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности
04 августа 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить в ходе совещания внутреннюю стабильность страны.
Отмечается, чтов ходе совещания с президентом России, выступили с докладами главы ряда ведомств.

Слово было предоставлено главе ФСБ Александру Бортникову, руководителю СВР Сергею Нарышкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

На оперативном заседании были обсуждены вопросы укрепления внутренней стабильности страны в сложившихся, на сегодняшний день, условиях. 

Прежде, Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки, которые приняли участие в мирной миссии по вопросам украинского конфликта. 

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Песков: США должны поспособствовать выполнению части зерновой сделки касаемо РФ
04 августа 2023, 13:41

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны принять меры, чтобы осуществить условия зерновой сделки, касающиеся России, а не просто давать какие-то обещания.
Песков подчеркнул, что американцам нет необходимости обеспечивать безопасность в рамках зерновой сделки, так как это делалось и без них.

«Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются об этом, а выполнить», - заявил Песков. 

По его словам, как только будет выполнены обязательства в рамках зерновой сделки в отношении России, страна незамедлительно вернется к зерновому соглашению.

При этом российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей.

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#владимир путин
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#страны
#сделки
#лидер
#песков
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В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом
Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 4 августа
04 августа 2023, 13:39

Фото6 сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание постоянными членами Совета безопасности 4 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Спикер Кремля не уточнил тему совещания и не назвал точного времени его проведения.  

 Песков также сообщил, что российский лидер проведет ряд других встреч служебного характера.  Накануне, глава государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Эрдоганом. В ходе беседы, лидеры стран договорились о скором визите российского президента в Турцию. Отмечается, что главы государств будут обсуждать двусторонние отношения и дальнейшее сотрудничество. 

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#владимир путин
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#песков
#переговоры
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Кремль не увидел пользы во вмешательстве США в дела Нигера
Песков: Вмешательство нерегиональных стран не поспособствует улучшению ситуации в Нигере
04 августа 2023, 13:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере, внимательно ее отслеживают и выступают за скорейшее возвращение дел в конституционное русло.
Он также выразил убеждение в том, что вмешательство в дела Нигера внешних сил, которые далеки от региона, наверняка не смогут переломить ситуацию в лучшую сторону. Об этом спикер Кремля заявил в ходе брифинга.

Песков также сообщил, что Москва обеспокоена сложившейся в Нигере ситуацией и следит за ее развитием. По его словам, Кремль выступает за возвращение ситуации в конституционное русло в самое ближайшее время. Он также обратил внимание на то, что разрешение ситуации не должно создать угрозу для жизни граждан. 

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#песков
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Политолог Дудчак: Польше нравится, что население Украины утилизируется
Политолог Дудчак рассказал о последствиях «пощечины» Моравецкого Зеленскому ответом на вызов посла
04 августа 2023, 13:03

Фото: IStock/masterSergeant

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве.
Однако политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что в ближайшее время в конфликт государств вмешаются США. В интервью «Радио 1» он рассказал, что Вашингтону важно сгладить отношения Польши и Украины.
«Полякам не хочется пропускать украинское зерно через свою территорию, потому что оно даже транзитом имеет шанс остаться там, где наносят удар по фермерам. Но скандал постепенно погасят, чтобы он не превратился во что-то серьёзное, чтобы Украины продолжила выполнять задачи, которые продиктовали в Вашингтоне», — заявил Дудчак.
По словам эксперта, Польша по-прежнему настроена занять территории Украины, они лишь дут подходящего момента.
«Польшу устраивает конфликт на Украине, и их вполне устраивает то, что население Украины утилизируется, что ВСУ теряет людей. Они ждут, когда можно будет без проблем зайти на территорию Украины под видом того, что ВСУ уже неспособны самостоятельно справляться на линии фронта или под видом миротворца, и остаться там навсегда», — заключил собеседник.
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#польша
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