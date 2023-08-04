Германия не выполняет обещания о военной помощи Украине

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Германия затягивает оправку Украине обещанного вооружения. Об этом сообщает газета Die Welt.
Власти Германии пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае текущего года военную помощь в размере 2,4 млрд евро. Сообщалось, что поставки произведутся в кратчайшие сроки, однако до сих пор Украина практически ничего не получила.
Так, вместо 110 танков Leopard 1 ВСУ приняли лишь 10. Обещанные 20 бронемашин не пришли ни в каком количестве, добавляет издание.
Также уточняется, что проблемы с поставками касаются лишь майских обещаний. В целом, на помощь Украине с начала спецоперации Германия потратила 17 млрд евро, став вторым по значимости поставщиком после США.
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Так, вместо 110 танков Leopard 1 ВСУ приняли лишь 10. Обещанные 20 бронемашин не пришли ни в каком количестве, добавляет издание.
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Анастасия Чинкова