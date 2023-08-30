Германия передала Киеву очередной пакет военной помощи

Фото: iStock/andriano_cz
Германия направила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли более 13 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает до конца года согласовать со странами ЕС ежегодное выделение до 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Он также отметил, что сумма в 5 миллиардов евро станет «потолком».
Читайте также:
В США раскрыли, что Россия приготовила в небе Украины
Белый дом: США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России
Пентагон: за информацией об атаках на Россию нужно обращаться к Украине
Элина Позднякова