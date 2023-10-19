Германия пока не собирается передавать Киеву ракеты Taurus

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Германия пока не собирается передавать Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus, однако готовится очередной пакет военной помощи, который поможет укрепить противовоздушную оборону Украины. Такое заявление сделал немецкий посол Мартин Егер.
«По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали», – сказал Егер.
Однако он уточнил, что Германия занимается формированием нового пакета военной помощи для Киева. Его стоимость составит один миллиард евро, отметил дипломат. По его словам, в него будут включены важные составляющие, которые существенно укрепят противовоздушную оборону Украины.
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Элина Позднякова