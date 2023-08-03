Германия понесла тяжелые последствия из-за отказа от российского газа

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Отказ немецких властей от российского газа привел к экономическому спаду, который вызвал подъем ультраправых сил. Об этом сообщает издание JB Press.
Экономическое будущее Германии лишено оптимизма, так как отказ властей от российского газа сильно сказался на химической промышленности. Такая отрасль в Германии считается самой прибыльной для немецкой экономики. Отмечается, что цены на газ в Катаре или Норвегии гораздо выше, чем в России и постоянно растут, что не позволяет Берлину закупать топливо у них.
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Анастасия Крестьянова