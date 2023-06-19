Германия призвала Китай повлиять на Россию

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Президент Германии Штайнмайер: Китай мог бы повлиять на Россию для достижения мира на Украине
Сыграть значительную роль в достижении «справедливого мира» на Украине, мог бы Пекин. Он может использовать свой вес на международной арене и повлиять на Россию. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, пишет издание РИА Новости.
По словам пресс-секретаря германского лидера Керстин Гаммелин, глава государства указал на то, что Китай мог бы повлиять на Россию. По его мнению, установить справедливый мир на Украине может Москва, однако, на нее необходимо оказать влияние.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Германия намерена доказать преданность Киеву проведением военных учений НАТО.
По словам пресс-секретаря германского лидера Керстин Гаммелин, глава государства указал на то, что Китай мог бы повлиять на Россию. По его мнению, установить справедливый мир на Украине может Москва, однако, на нее необходимо оказать влияние.
Анастасия Крестьянова