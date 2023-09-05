Германию заподозрили в нарушении конвенции о кассетных снарядах из-за Украины

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Группа депутатов от Левой партии в бундестаге ФРГ обратилась к правительству страны в связи с вопросом о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Как пишет «Лента.ру», в своем обращении парламентарии выразили озабоченность по поводу возможных поставок оружия, совместимого с кассетными боеприпасами, и указали на возможное нарушение Германией ратифицированной «конвенции Осло» по кассетным боеприпасам.
Депутаты, представляющие Левую партию в бундестаге, включая Севим Дагдален, Сару Вагенкнехт, Грегора Гизи, Андре Хана, Андрея Гунько и Жаклин Настич, выразили обеспокоенность, подчеркнув, что кассетные боеприпасы представляют угрозу для мирного населения.
В своем обращении депутаты также ссылались на положения «конвенции Осло», которая запрещает хранение, использование и распространение кассетных боеприпасов. Они напомнили, что Германия была одной из первых стран, которая ратифицировала это соглашение.
Парламентарии подчеркнули, что правительство Германии, в соответствии с обязательствами по конвенции, должно осуждать любое использование кассетных боеприпасов. Тем не менее, они выразили беспокойство по поводу поставок такого оружия на Украину и отметили, что канцлер Олаф Шольц отказался комментировать этот вопрос.
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В своем обращении депутаты также ссылались на положения «конвенции Осло», которая запрещает хранение, использование и распространение кассетных боеприпасов. Они напомнили, что Германия была одной из первых стран, которая ратифицировала это соглашение.
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Артем Кузьмин