Германию заподозрили в тайном соглашении с Украиной

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Германия могла пообещать Украине ускоренный процесс вступления в Европейский союз. Такое мнение выразил заместитель МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, его слова передает британская газета Financial Times.
В интервью изданию он рассказал о своих подозрениях о том, что Берлин мог заключить секретное соглашение с Киевом. Кроме того, Мулярчик также обвиняет ФРГ в разжигании ненависти между Варшавой и Киевом ради собственной политической выгоды.
«Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят политически, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы правительству», — сообщил Мулярчик.
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Алина Юрчак