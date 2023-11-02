«Герою ЩёлкоVo»: Задержавшему грабителя пенсионеру подарили новую «Ниву»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал в Щелково грабителя, пытавшегося отобрать смартфон у школьника, подарили новенькую «Ниву» с надписью «Герою ЩёлкоVo» на стекле. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Щёлковского муниципалитета Андрей Булгаков.
«Михаил Викторович — настоящий народный герой — за одну неделю стал суперзвездой. Но он по-прежнему скромен, сдержан и видит свою главную цель в том, чтобы приносить пользу людям!» — написал Булгаков.Подарок уже оценили и сам герой, и его супруга, устроив тест-драйв нового автомобиля прямо у себя во дворе.
Ранее начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручил Макарову благодарственное письмо и новый телевизор, подчеркнув, что поступок пенсионера — это «пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции»
Напомним, 72-летний Михаил Макаров ремонтировал во дворе машину, когда вдруг услышал истошные крики ребенка. Он сразу ринулся на помощь и, подставив грабителю подножку, задержал его и заставил вернуть мальчику смартфон. Макаров удерживал вора до приезда полиции. После этого пенсионеру вручили сертификат на новый автомобиль.
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Артем Путинцев