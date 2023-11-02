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«Герою ЩёлкоVo»: Задержавшему грабителя пенсионеру подарили новую «Ниву»

02 ноября 2023, 03:57
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал в Щелково грабителя, пытавшегося отобрать смартфон у школьника, подарили новенькую «Ниву» с надписью «Герою ЩёлкоVo» на стекле. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Щёлковского муниципалитета Андрей Булгаков.

«Михаил Викторович — настоящий народный герой — за одну неделю стал суперзвездой. Но он по-прежнему скромен, сдержан и видит свою главную цель в том, чтобы приносить пользу людям!» — написал Булгаков.

Подарок уже оценили и сам герой, и его супруга, устроив тест-драйв нового автомобиля прямо у себя во дворе.



Ранее начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручил Макарову благодарственное письмо и новый телевизор, подчеркнув, что поступок пенсионера — это «пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции»

Напомним, 72-летний Михаил Макаров ремонтировал во дворе машину, когда вдруг услышал истошные крики ребенка. Он сразу ринулся на помощь и, подставив грабителю подножку, задержал его и заставил вернуть мальчику смартфон. Макаров удерживал вора до приезда полиции. После этого пенсионеру вручили сертификат на новый автомобиль.

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#щёлково
#пенсионеры
#автомобили
#награда
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WAM: ОАЭ примет тысячу палестинских детей, чтобы оказать им медицинскую помощь
02 ноября 2023, 04:33

Фото: iStock/Mahmoud_Ghazal

Президент Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, распорядился принять в стране 1000 палестинских детей из сектора Газа, чтобы оказать им требуемую медицинскую помощь. Об этом сообщило информационное агентство Арабских Эмиратов — WAM.
Свою инициативу шейх ранее обсудил с главой Международного Красного Креста — Мирьяной Сполярич.

Начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет. Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.

Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в масштабное турне на Восток
02 ноября 2023, 03:35

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Об этом говорится в заявлении, которое распространила 1 ноября пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно документу, во время визита в Тель-Авив госсекретарь заявит о поддержке права Израиля на самозащиту от терроризма со стороны США. Кроме того, Блинкен обсудит усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Токио Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел G7, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой МИД Страны восходящего солнца страны Ёко Камикавой. А во время визита в Нью-Дели госсекретарь и министр обороны США Ллойд Остин обсудят со своими индийскими коллегами ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе в формате «2 2».

Ранее на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке глава американской дипломатии посещал Израиль, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Египет и Катар.

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#сша
#израиль
#дипломат
#япония
#индия
#южная корея
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Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
02 ноября 2023, 02:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент США Джо Байден считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вскоре завершится. Об этом он говорил не только в кругу доверенных лиц, но и непосредственно с израильским премьером. Об этом пишет Politico.
Вашингтон ожидает, что в глазах израильтян Нетаньяху станет одним из ответственных за военно-политические просчёты, из-за которых палестинское движение ХАМАС получило возможность напасть 7 октября на населённые пункты и армейские объекты в Израиле.

«Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены. Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа», ― говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#сша
#администрация
#израиль
#премьер-министр
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ХАМАС: Не менее 195 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю в Джебелии
02 ноября 2023, 02:31

Фото: РИА Новости

Не менее 195 человек погибли в результате израильских ударов по лагерю беженцев Джебелия 31 октября и 1 ноября, заявили представители движения ХАМАС, cлова которых цитирует агентство Reuters. Ещё около 800 палестинцев при этом получили ранения.
Общее число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в результате израильских обстрелов и бомбардировок с 7 октября увеличилось до 8 850 человек, сообщил палестинский Минздрав. При этом более 73% погибших составляют дети, женщины и пожилые люди.

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.

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#хамас
#израиль
#палестина
#погибшие
#беженцы
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Эксперт Литовкин: Возможно, спецназ США участвует в военной операции Израиля
02 ноября 2023, 02:06

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Нахождение американского спецназа на Ближнем Востоке говорит о возможном участии Соединённых Штатов в военной операции Израиля в Газе, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление издания New York Times о прибытии армейских подразделений Соединенных Штатов в Израиль.
Эксперт отметил, что США уже «пригнали» две авианосные ударные группировки, что вполне может означать как минимум косвенное, но все же участие США в поддержке Израиля. Кроме того, по его словам, Вашингтон оказывает Тель-Авиву и материальную поддержку, ежегодно выделяя Израилю $4 млрд для закупки вооружений.

В итоге, заключил Литовкин, не стоит удивляться, если участие американских солдат в израильской операции «Железные мечи» подтвердится — даже несмотря на то, что NYT много раз распространяло недостоверную информацию.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#израиль
#палестина
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Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении после беспорядков в аэропорту
02 ноября 2023, 01:58

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на призыв бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков в аэропорту. Об этом пишет ТАСС.
Меликов отметил, что наказаны будут только нарушители закона, а также что в материалах дела имеются заявления участников беспорядков, где говорится о намерении при обнаружении убить израильтян.

«Такие индивидуумы не могут рассчитывать на прощение и должны нести ответственность в соответствии с законом», — цитирует агентство слова главы Дагестана.

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#нарушители
#дагестан
#аэропорт
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Небензя: У Израиля нет права на самооборону
Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы
02 ноября 2023, 01:15

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Не могу не остановиться на лицемерии США и их союзников, которые в других, совершено иных ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», — цитирует агентство слова постпреда.

Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.

«Удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали», — отметил Небензя.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#насилие
#права
#армия
#гибель
#израиль
#сектор газа
#россия
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Госдума лишит мандата депутата Белоусова из Челябинска
02 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме РФ комиссией по этики будет рассмотрен вопрос о лишении выходца из Челябинска Вадима Белоусова депутатских полномочий. Об этом пишут «Ведомости».
Уточняется, что процедура досрочного отзыва мандата была запущена с подачи комитета по защите конкуренции. Там до приговора суда и бегства из РФ работал Вадим Белоусов.

«Основанием для досрочного прекращения полномочий стало неисполенение в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутатов принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых они являлись», — пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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#рф
#госдума
#депутат
#россия
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Посол России в Израиле: В секторе Газа ожидают эвакуации около 600 россиян
01 ноября 2023, 23:41

Фото? iStock/andriano_cz

Около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.
«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал посол.

Анатолий Викторов добавил, что для организации эвакуации будут направлены российские дипломаты из Каира, а также задействованы автобусы и самолёты.

Начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет. Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.

Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.

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#россияне
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