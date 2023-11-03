Герцог: Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных

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Израиль не намерен прекращать борьбу с ХАМАС, даже несмотря на страдания мирных жителей, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей колонке для The New York Times.
«Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС – ошибается», - прокомментировал ситуацию Герцог.
По его словам, страдания как израилитян, так и палестинцев будут прекращены только тогда, когда движение ХАМАС будет полностью уничтожено.
Напомним, ситуация в регионе обострилась до предела, страдает в том числе и военный контингент армии США. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, под ударами Сирии и Ирака гибнет много американских военных.
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