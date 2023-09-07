Гинеколог Дорофеева: За полчаса секса можно похудеть на 50-100 граммов

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Гинеколог Антонина Дорофеева считает, что секс может стать приятным бонусом к основным способам похудения. Об этом она рассказала в разговоре с News.ru.
«Cекс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы», — отметила гинеколог.По словам Дорофеевой, в среднем за полчаса секса можно сбросить от 50 до 100 граммов веса, но главным способом похудения всё равно должно оставаться правильное питание.
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