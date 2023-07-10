Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в настоящий момент принято решение приостановить на неделю возвращение жителей в город Шебекино и села Новая Таволжанка и Архангельское.
Глава региона уточнил, что жители вернуться в свои дома после того, как обстановка станет спокойной и людям ничего не будет угрожать.
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Анастасия Крестьянова