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Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино

10 июля 2023, 12:11

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в настоящий момент принято решение приостановить на неделю возвращение жителей в город Шебекино и села Новая Таволжанка и Архангельское.

Он объяснил свое решение тем, что в населенных пунктах обстановка не спокойная и риска в отношении жизни и здоровья людей допустить нельзя. Об этом он заявил на оперативном совещании.

Глава региона уточнил, что жители вернуться в свои дома после того, как обстановка станет спокойной и людям ничего не будет угрожать.

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#Гладков
#Белгородская область
#ПВР
#граждане
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Бывший генсек НАТО заявил о важности недопущения реального конфликта с Россией
10 июля 2023, 12:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Экс-генсек НАТО и бывший верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана заявил, что необходимо избежать прямого конфликта России с НАТО и США, иначе он может перерасти в третью мировую войну. Об этом сообщает испанская газета Mundo.
«Поэтому все должно делаться взвешенно и разумно», — отметил Солана.

Он также добавил, что на данный момент НАТО помогает Украине, но «не находится в состоянии войны с РФ».

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#НАТО
#США
#Россия
#конфликт
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Нарышкин: США хотят через СМИ внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью в России
10 июля 2023, 11:45

Фото: сайт Кремля

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что госдеп США разослал американским телеком-холдингам указания о том, как нужно освещать события вокруг России.
Он пояснил, что такие шаги предпринимаются США для того, чтобы внедрить в общество идею о силовой борьбе с российской властью, вплоть до мятежа. Его слова приводит пресс-бюро СВР.

Глава российской разведки заявил, что указания по трансляции событий в РФ по особенному сценарию были направлены в ряд крупных медиа. По его словам, американским СМИ четко диктуют что можно говорить, а что нет. Происходящие в России события трактуются иначе, что превращает американское ведомство в «смердящий полигон информационного мусора», заключил Нарышкин. 

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#Нарышкин
#СВР
#США
#СМИ
#медиа
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Украинский министр Камышин заявил о начале строительства завода по выпуску БПЛА Bayraktar
10 июля 2023, 11:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.
Он отметил, что строительные работы, о которых идет речь на протяжении нескольких лет, фактически начались. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

Известно, что сроки начала строительства завода откладывались и переносились. Производство самих боевых БПЛА Bayraktar запланировано на 2025 год. Изготовлять дроны на Украине будет турецкая компания. 

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#Украина
#строительство
#завод
#беспилотники
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Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана
10 июля 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соответствии с законом по результатам выборов переизбран на новый срок. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
Отмечается, что Мирзиёев набрал 87,05 процентов голосов. 

Сообщается, в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам председателя ЦИК Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.

Низамходжаев дополнил, что выборы прошли прозрачно и демократично.

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#Узбекистан
#Мирзиеев
#выборы
#президент
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В МИД КНР прокомментировали поставки кассетных бомб США Украине
10 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/awdebenham

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала поставки кассетных бомб США Киеву и заявила, что нельзя подливать масло в огонь в украинском конфликте.
Решение о поставке Украине кассетных боеприпасов может привести к гуманитарным проблемам, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В дипломатическом ведомстве также назвали передачу кассетных бомб - безответственной. 

Накануне, Белый дом принял решение поставлять Украине кассетные боеприпасы. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Киев предоставил письменные гарантии того, что не будет использовать вооружение по целям на территории России. 

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#МИД КНР
#Украина
#кассетные бомбы
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Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана
10 июля 2023, 09:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан.
Глава государства также выразил уверенность в том, что страны будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество. 

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. Президент РФ отметил высокий политический авторитет коллеги и широкую поддержку населения. 

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#Путин
#Узбекистан
#выборы
#президент
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Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР тяжелой, но полностью контролируемой
10 июля 2023, 09:36

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается тяжелой, но полностью контролируемой.
Он отметил, что противник осуществляет попытки отбить российские позиции. ВС РФ не только держат линию обороны, но и улучшают позиции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин также сообщил, что ВСУ не направляют крупные силы в бой, как делали в начале наступления. Они действуют малыми группами. В Артемовске ВСУ постоянно проводят обстрелы, из-за чего разминирование в настоящее время ​не представляется возможным. ​Глава региона добавил, что несмотря на сложность ситуации, она полностью контролируема. 

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#Пушилин
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#Украина
#ДНР
#Россия
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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
10 июля 2023, 09:13

Фото: iStock/rarrarorro

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на выборах главы государства с 87,05%.
Кандидат от либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидирует в президентской гонке, согласно подсчету голосов. По данным ЦИК, за действующего президента отдали голос 87,05% избирателей.

Напомним, накануне замглавы ЦИК Кучкаров сообщил о том, что досрочные выборы признаны состоявшимися.

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#Узбекистан
#выборы
#президент
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Илон Маск: РФ займет гораздо больше территорий в ходе контратаки
10 июля 2023, 08:13

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что после неудачного украинского наступления и огромных потерь ВСУ российская армия займет гораздо больше территорий в ходе контратаки.
Он пояснил, что Россия превосходит Украину численностью и соотношение военных примерно 4:1. Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.

Американский предприниматель отметил, что Россия одержит победу в конфликте даже при условии равных потерь с обеих сторон. По ​прогнозам Маска, России удастся занять больше территорий при контратаке, после неудачного наступления украинских подразделений. 

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#ВСУ
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#потери
#Россия
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