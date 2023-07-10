Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино

Экс-генсек НАТО и бывший верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана заявил, что необходимо избежать прямого конфликта России с НАТО и США, иначе он может перерасти в третью мировую войну. Об этом сообщает испанская газета Mundo.