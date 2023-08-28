Гладков: В Белгородской области сформируют второй полк теробороны

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В Белгородской области приступили к формированию второго полка территориальной обороны. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира во «ВКонтакте».
«Если мы увидим, что человек пришел, начал заниматься, делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым», — рассказал он.Отряды территориальной самообороны сформированы в ряде регионов, в том числе в Белгородской, Орловской и Курской областях. В конце мая 2023 года Вячеслав Гладков сообщал о намерении властей вооружить отряды теробороны. На тот момент в регионе уже были сформированы семь батальонов, в которые входили почти три тысячи человек. 11 июля в правительстве Белгородской области сообщили, что всего для членов теробороны закупят 400 единиц оружия.
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Артем Путинцев