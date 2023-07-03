Глава американского минфина Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля

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Министр финансов США Джанет Йеллен с 6 по 9 июля совершит визит в Китай, сообщили в американском финансовом ведомстве.
Напомним, что ранее официальный представитель китайского МИДа Мао Нин выразила надежду на то, что США смогут решить собственные внутренние трудности и будут способствовать стабильности в мире, в ответ на слова американского президента Джо Байдена о «колоссальных проблемах» КНР.
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