Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава Азербайджана Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече из-за Турции

Глава Азербайджана Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече из-за Турции

APA: Алиев отказался от пятисторонней встречи из-за отказа принять Турцию
04 октября 2023, 13:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Арменией, Францией, Германией и Евросоветом, которая была запланирована на 5 октября. Об этом сообщает азербайджанское агентство АPА.

Причиной отказа Алиева от встречи в испанской Гранаде стало то, что Азербайджан настаивал на участии Турции в этом мероприятии, а остальные страны выступили против такого предложения. Особенно не понравилась эта идея представителям Франции и Германии.

В сорванных пятисторонних переговорах, которые были назначены на 5 октября, должны были принять участие лидеры Армении, Франции и Германии, а также глава Евросовета Шарль Мишель.

Читайте также:

Азербайджан раскрыл детали планов реинтеграции армян Карабаха

Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана

Песков: Москва обсудит с Баку статус миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
#азербайджан
#встреча
#страны
#турция
Читайте нас в
В ЕП потребовали разъяснить статус расследования взрывов на «Северных потоках»
Евродепутат Перейра подняла вопрос о расследовании взрывов на «Северных потоках»
04 октября 2023, 13:47

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Португальский евродепутат Сандра Перейра обратилась в Еврокомиссию с требованием обозначить настоящий статус расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и какие шаги предприняла комиссия, чтобы быть в курсе прогресса, достигнутого в ходе этого расследования?» — приводит RT текст обращения европарламентария.

До этого сообщалось, что в случае приёма в Европейский союз Украины страна получит из бюджета содружества 186 млрд евро.

«Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств — членов объединения в нетто-плательщиков. Об этом сообщает газета Financial Times», — приводит argumenti.ru сообщение ТАСС.

Читайте также:

Западные союзники стали задумываться о том, чтобы бросить Украину

Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

Венгрия предложила ЕС в два раза сократить пакет помощи Украине
#евро
#комиссия
#северный поток
#ес
#евросоюз
Читайте нас в
МИД РФ: Москва выразила протест Токио из-за совместных учений Японии и США
04 октября 2023, 13:32

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Россия выразила протест японскому посольству в Москве и указала на недопустимость военной активности Японии и НАТО вблизи российских границ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что в период с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации проводились масштабные японо-американские военные учения. Посольству Токио в Москве был заявлен решительный протест по этому поводу, а также в связи с планами по реализации аналогичных маневров в октябре-декабре нынешнего года.

Российская сторона предупредила японские власти, что безответственная политика правительства Фумио Кисиды направляет Японию на путь опасной эскалации напряженности и ставит под угрозу безопасность в регионе, заключила Захарова.

Читайте также:

Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза

Захарова указала на вопиющую ложь госсекретаря США Блинкена

#военные
#политика
#безопасность
#учения
#дипломат
#захарова
#япония
#нато
Читайте нас в
Суровикин после мятежа Пригожина оказался в храме: где теперь служит генерал
Генерала Суровикина с семьей встретили в храме в Подмосковье
04 октября 2023, 13:31

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Генерал армии Сергей Суровикин после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина исчез из публичного пространства, что вызвало множество слухов. Западные СМИ и украинские телеграм-каналы распространяли информацию о его «задержании», что только «подогрело» интерес общественности. Редакция «Радио 1» расскажет, где сейчас Суровикин и какую должность он занимает.

Мятеж Пригожина 2023

 
Прежде генерал Сергей Суровикин занимал должность бывшего главнокомандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО. После начала вооруженного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня 2023 года, Суровикин обратился к бойцам кампании и призвал прекратить противоправные действия, отметив, что обострение обстановки внутри России сыграет противнику на руку.
 
После завершения мятежа и нормализации ситуации, генерал не делал публичных заявлений и пропал из информационного пространства.

 

Генерал Суровикин: арест

 
Британское издание Financial Times вскоре после «исчезновения» Суровикина опубликовало статью, в которой сообщалось о задержании генерала.  Авторы материала сослались на слова неназванных источников, которые рассказали, что задержание военного связано с попыткой мятежа в России. Информаторы издание не привели подробностей и не уточнили, как Суровикин мог быть связан с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.
 
                                                                                                                 Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Позже издание WSJ опубликовало материал, в котором сообщалось об «аресте» генерала Суровикина. В статье утверждалось, что он был осведомлен о планах Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж в России, однако участия в нем не принимал.
 
В начале сентября о судьбе Сергея Суровикина пытались узнать российские журналисты. Однако на вопрос обозревателей о том, где находится генерал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечать отказался. Через некоторое время в Госдуме РФ сообщили, что генерал Суровикин находится в отпуске. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

 
Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира
Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира

Суровикина сняли с должности

 
Впервые об освобождении от должности генерала Суровикина сообщил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в беседе с изданием «Подъем».
 
Он рассказал, что с военачальником все в порядке, однако ему нашли «неплохую должность по СНГ». Журналистам удалось выяснить, что Суровикин остался на посту председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

13 сентября в аккаунте алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране были опубликованы фотографии, на которых генерал Сергей Суровикин был замечен в составе делегации Минобороны РФ.  

Генерала Суровикина заметили в Подмосковье 


Издание «Новые известия» сообщили, что генерал Суровикин замечен с семьей в одном из храмов Подмосковья. В какой именно день и в какой церкви удалось встретить военачальника не сообщается, однако журналистам удалось задать генералу вопрос о месте его нынешней службы.
 
«Служу Отечеству. Больше никаких комментариев», - ответил Суровикин.
Читайте также:

WSJ: Генерал Суровикин находится под стражей

Генерал Суровикин был замечен в Алжире

В Госдуме заявили о новой работе Суровикина
#подмосковье
#минобороны рф
#дмитрий песков
#сво
#вагнер
#чвк
Читайте нас в
Экономист Журавлёва раскрыла, как скажется на Украине отставка Маккарти
Экономист Журавлёва: финансирование Киева замедлится из-за отставки Маккарти
04 октября 2023, 11:56

Фото: iStock/Andrii Atanov

Финансирование Украины США зависнет из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом РИА Новости сообщила старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.
Она уточнила, что решение вопроса с финансированием будет продвигаться медленнее, поскольку выборы нового спикера палаты представителей США займут несколько дней. Это скажется и на сроках рассмотрения бюджета США.

Журавлёва отметила, что палата, ушедшая на недельный перерыв, проведёт выборы как минимум в следующую среду, поэтому Украина «станет заложником этого процесса». 

Как отмечалось ранее, спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку. За это проголосовали 216 конгрессменов против 210, которые не согласились с таким решением.

Читайте также:

Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти отправили в отставку

Сенатор Манчин: Смещение спикера Маккарти — позор для США

«Готов потерять работу»: Маккарти выступил с неожиданным заявлением
#украина
#сша
#финансирование
#бюджет
Читайте нас в
Западные союзники стали задумываться о том, чтобы бросить Украину
WT: Крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину
04 октября 2023, 11:12

Фото: istock / SurkovDimitri

Решимость Запада помогать Украине стремительно падает. Об этом сообщает американское издание The Washington Times (WT).

Страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты, начали уставать от помощи Украине, так как ситуация показывает, что помощь Киеву может длиться бесконечно.

По информации издания, многие аналитики предполагают, что западные государства и дальше будут оказывать помощь Украине, при этом, они начинают осознавать растущую угрозу возможного в будущем затяжного конфликта. 

«Я думаю, что опасения вполне обоснованы. Будь то усталость от Афганистана, усталость от Ирака или усталость от Балкан. Усталость — это естественное состояние любого вида войны, особенно с участием США или других демократических стран», — выразил мнение бывший заместитель помощника министра обороны США по политике в Европе и политике НАТО Джим Таунсенд.
Отмечается, что ведущие кандидаты на пост президента США, в том числе Дональд Трамп, скептически относятся к вечной помощи Украине. Также, авторы статьи обращают внимание на победу партии Smer в Словакии во главе с Робертом Фицо, который выступает против военной поддержки Украины.

Читайте также: 
Президент Чехии Пётр Павел: ЕС должен расширяться ради своей же безопасности

Блинкен: Байден стремится избежать прямого конфликта с РФ на почве Украины

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

#сша
#помощь
#дональд трамп
#пост
#страны
#мнение
#нато
Читайте нас в
Медведев раскрыл, сколько средств осталось у США
Медведев: у США осталось денег только на два месяца
04 октября 2023, 11:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

В США осталось денег только на два месяца. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он опубликовал запись под названием «Две приятные новости для киевского режима». Первая сообщает о том, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил о вступлении Украины в Евросоюз к 2030 году. Медведев заявил, что в ЕС верят в то, что Украина доживёт до этого момента.

А вторая новость заключается в том, что впервые в истории США был отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. По словам Медведева, это было сделано именно из-за того, что он настаивал на продолжении финансирования Украины. Причём, зампред Совбеза РФ утверждает, что перед Маккарти стоял выбор: помогать своей стране или дальше продолжать финансирование Украины. Он выбрал второе, хотя у США осталось средств только на ближайшие два месяца. 

Читайте также:

Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти отправили в отставку

Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС
#дмитрий медведев
#сша
#украина
#финансирование
Читайте нас в
Сенатор Манчин: Смещение спикера Маккарти — позор для США
04 октября 2023, 11:06

Фото: istockphoto/rarrarorro

Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин.
Накануне, 3 октября, нижняя палата американского Конгресса отправила Кевина Маккарти в отставку. За его отстранение от должности проголосовали 216 конгрессменов. Против высказались 210 членов Палаты представителей. Против спикера объединились представители демократического меньшинства и правое крыло фракции республиканцев.

Сенатор Манчин назвал голосование по отстранению Маккарти от должности печальным событием для США, которое посылает всему миру негативный сигнал об американской демократии. Политик также охарактеризовал как позорную ситуацию, когда сотрудничество с другой стороной воспринимается как «политический грех». По словам сенатора, очень трудно будет управлять страной без компромисса между обеими парламентскими фракциями.

Читайте также:

Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти отправили в отставку

«Готов потерять работу»: Маккарти выступил с неожиданным заявлением

Конгрессмен США Гаетц подаст ходатайство об отстранении спикера Маккарти

#сша
#голосование
#сотрудничество
#конгресс сша
#партия
Читайте нас в
Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»
Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина
04 октября 2023, 10:41

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Евросоюзу «понадобится ядерная Украина». Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
По мнению захаровой, об этом свидетельствует отсутствие реакции Евросоюза на заявления Украины о необходимости получения ядерного статуса.

«С учетом того, что такие люди, как Анналена Бербок, находятся у власти в странах ЕС, не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — заявила представитель Министерства иностранных дел.
Кроме того, Захарова назвала «сотрясанием воздуха» предложение о «ядерном зонтике» для Украины со стороны правительства Литвы. По мнению Захаровой, идею главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса могут не понять в других странах, которые задумаются почему Украина должна обзавестись ядерным оружие по воле Запада.

Ранее Мария Захарова заявила о вранье госсекретарь США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз умалчивал о трагедии в Бабьем Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Президент Чехии Пётр Павел: ЕС должен расширяться ради своей же безопасности

Блинкен: Байден стремится избежать прямого конфликта с РФ на почве Украины

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

#мид
#украина
#мария захарова
#ес
#ядерное
Читайте нас в
Стало известно, сколько средств получит Украина при вступлении в ЕС
FT: Украина получила бы около 186 млрд евро за семь лет при вступлении в ЕС
04 октября 2023, 10:02

Фото: iStock/makaule

В течение семи лет Украина сможет получить порядка 186 млн евро, если вступит в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
Уточняется, что такое вложение в Украину приведёт к тому, что другие страны, входящие в ЕС, будут отдавать больше средств в общий бюджет, чем получать из него. 

Издание также пишет о иных последствиях вступления Украины и ещё восьми государств в состав Евросоюза. По оценкам аналитиков, присоединение девяти новых стран обойдётся ЕС в 256,8 млрд евро. Это приведёт к уменьшению сельскохозяйственных субсидий в нынешние страны ЕС.  

Кроме того, Украина сдвинет Францию на второе место и станет крупнейшим получателем финансирования из бюджета ЕС в сельское хозяйство. А также, страна практически лишит помощи Чехию, Эстонию, Литву, Словению, Кипр и Мальту, поскольку получит 61 млрд евро на улучшение инфраструктуры из фонда солидарности ЕС, цель которого – финансирование наиболее бедных государств Евросоюза. 

Читайте также:

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

Welt: Обещание Бербок о расширении ЕС — пустое и невыполнимое

«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала будущее Евросоюза
#евросоюз
#украина
#финансирование
#бюджет
Читайте нас в
Достижения.рф