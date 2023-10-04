Глава Азербайджана Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече из-за Турции

Он опубликовал запись под названием «Две приятные новости для киевского режима». Первая сообщает о том, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил о вступлении Украины в Евросоюз к 2030 году. Медведев заявил, что в ЕС верят в то, что Украина доживёт до этого момента.А вторая новость заключается в том, что впервые в истории США был отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. По словам Медведева, это было сделано именно из-за того, что он настаивал на продолжении финансирования Украины. Причём, зампред Совбеза РФ утверждает, что перед Маккарти стоял выбор: помогать своей стране или дальше продолжать финансирование Украины. Он выбрал второе, хотя у США осталось средств только на ближайшие два месяца.Спикера Палаты представителей Конгресса СШАЗахарова рассказала оСтало известно, сколько