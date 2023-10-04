Глава Азербайджана Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече из-за Турции

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Арменией, Францией, Германией и Евросоветом, которая была запланирована на 5 октября. Об этом сообщает азербайджанское агентство АPА.
В сорванных пятисторонних переговорах, которые были назначены на 5 октября, должны были принять участие лидеры Армении, Франции и Германии, а также глава Евросовета Шарль Мишель.
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Анастасия Чинкова