Глава Белгородской области уволил замгубернатора региона Константина Полежаева

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уволил замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева за некачественное восстановление Шебекино после обстрелов ВСУ.
Причиной увольнения, в частности, стало то, что замглавы региона проводил некачественную работу по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, которое пострадало в результате обстрелов ВСУ.
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