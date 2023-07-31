Глава Буркина-Фасо Траоре заявил о больших надеждах на РФ в сфере энергетики

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Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что в стране возлагаются большие надежды на Россию в области энергетике, поскольку наша страна являются одним из лидеров в этой сфере.
«Если говорить о сфере энергетики, мы возлагаем большие надежды на Россию, так как в этой области она является экспертом по данному типу энергии, а энергетическая независимость может принести большую пользу для нас, так как развитие промышленности должно начинаться именно с энергетики», — сказал в беседе с RT Траоре.
Ещё одним приоритетным направлением сотрудничества с Россией глава Буркина-Фасо назвал безопасность.
«Бурунди — удивительная страна. Туристы из России обязательно должны посетить ее. Честно говоря, я никогда не видел недовольных гостей в нашей стране», — приводят argumenti.ru слова Ндайишимийе.
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