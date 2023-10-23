Глава Бурятии отреагировал на слова экс-посла Израиля про бурят

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Высказывания бывшего посла Израиля Аркадия Мильмана о жителях Бурятиии являются расистскими. Таким мнением поделился глава Бурятии Алексей Цыденов в телеграм -канале.
Так он отреагировал на заявление Мильмана, который в беседе на тему палестино-изральского конфликта сравнил бурятов с боевиками ХАМАС. Он говорит о жителях Бурятии как не о людях, а о животных. По мнению Мильмана, у бурят нездоровые психологические инстинкты уничтожения всего, что есть вокруг.
Цыденов на такое мнение, отметил, что у Мильмана все плохо со знаниями, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже.
«Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию», - сказал глава Бурятии.
Глава Бурятии призвал не судить всего еврейского народа по словам одного человека, но предложил экс-посла Израиля отправить на лечение к израильским врачам, которые считаются лучшими в мире.
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Цыденов на такое мнение, отметил, что у Мильмана все плохо со знаниями, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже.
Глава Бурятии призвал не судить всего еврейского народа по словам одного человека, но предложил экс-посла Израиля отправить на лечение к израильским врачам, которые считаются лучшими в мире.
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Дана Игумнова