Глава ЦИК Памфилова: президентская кампания будет нелегкой из-за попыток Запада снести выборы

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Запад намерен снести президентские выборы, поэтому кампания будет нелегкой. Об этом она сообщила в эфире радио «Sputnik».
«Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко», — отметила Памфилова.
Президентские выборы в России запланированы весной 2024 года.
Напомним, ранее Памфилова заявила, что не более тридцати регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на выборах президента в 2024 году. Использовать системы дистанционного голосования будут только в тех регионах, где был успешный аналогичный опыт.
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