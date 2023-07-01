Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России

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Директор Центрального разведывательного управления США (CIA) Уильям Бернс заявил о том, что агентство усиливает работу по вербовке агентов в России. Об этом пишет Reuters.
По его словам, в России наблюдается возрастающее недовольство, вызванное конфликтом на Украине, и это будет постепенно подрывать управленческие структуры страны.
Бернс также выразил решимость своего агентства максимально использовать эту возможность и не допустить её упущения.
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«Это возникающее недовольство предоставляет нам редкую возможность, и основой этой возможности является вербовка агентов», — отметил он.
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Артем Кузьмин