Глава Дагестана Меликов отказался прощать виновных в беспорядках в аэропорту

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что не считает правильным прощать виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом он сказал на конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан».
Ранее чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к властям Дагестана с просьбой помиловать задержанных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. К нему присоединился и бывший чемпион UFC, непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. В результате серьезно пострадала инфраструктура аэропорта, несколько человек оказались в больнице, двое из которых - в тяжелом состоянии.
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«Хочу еще раз сказать об ответственности. Мне говорят: давайте мы всех сегодня простим, а в следующий раз накажем строже. А они в следующей раз что должны сделать, чтоб мы их строже наказали? Они должны кого-то убить? Они должны кого-то растерзать? Они должны что-то сжечь, чтоб мы их строже наказали? Тот, кто виноват, должен нести ответственность», - прокомментировал ситуацию Меликов.
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Евгения Парфентьева