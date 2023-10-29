Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе

Фото: сайт Кремля
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов и пресекать любые попытки расколоть российское общество. Об этом Меликов написал в своем телеграм-канале.
По словам Меликова, оперативная и профессиональная работа сотрудников регионального МВД и муниципальных властей помогла быстро исправить возникшее недоразумение. Он также призвал всех, кто любит и уважает Дагестан, «быть благоразумным и пресекать любые попытки раскола общества».
Напомним, в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова