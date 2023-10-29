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Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе

Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе
29 октября 2023, 13:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов и пресекать любые попытки расколоть российское общество. Об этом Меликов написал в своем телеграм-канале.
По словам Меликова, оперативная и профессиональная работа сотрудников регионального МВД и муниципальных властей помогла быстро исправить возникшее недоразумение. Он также призвал всех, кто любит и уважает Дагестан, «быть благоразумным и пресекать любые попытки раскола общества».

Напомним, в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины.


7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Украина захотела ударить по России с нового фронта
В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти
29 октября 2023, 13:27

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаила Сарджвеладзе заявил, что на Украине имеют большой вес силы, желающие видеть во главе Грузии осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, передает Sputnik Грузия.
По словам Сарджвеладзе, киевские власти долгое время активно выступают за открытие второго фронта против РФ в Грузии. Он отметил, что инициатором и прямым сторонником таких действий выступает секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Напомним, глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Украины призывали Грузию открыть второй фронт против РФ. По его словам, с инициативой выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Вместе с ним на антироссийских действиях настаивал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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#пво
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Израиль предупредил больницу «Аль-Кудс» в Газе о намерении нанести удар
Красный полумесяц: Израиль заявил о намерении обстрелять больницу «Аль-Кудс»
29 октября 2023, 12:50

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Об этом говорится в сообщении палестинского Красного полумесяца в соцсети Х.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в секторе Газа удерживают 230 заложников. По его словам, все семьи заложников уведомлены о ситуации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#семьи
#страны
#министр
#оон
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Израиль назвал число заложников, которых удерживают в Газе
В Газе удерживают 230 израильских заложников
29 октября 2023, 12:14

Фото: istockphoto/e-crow

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что в секторе Газа удерживают 230 заложников.
По данным ТАСС, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что все семьи заложников уведомлены о ситуации.

Ранее Россия запросила у ХАМАС информацию о предположительно находящихся в заложниках восьми россиянах, которых готовы отпустить на родину. Об этом РИА Новости заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, от российского внешнеполитического ведомства поступил список граждан, имеющих двойное гражданство. Эти восемь человек, предположительно, могут находиться в заложниках палестинского движения ХАМАС.

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#хамас
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Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
Глава МО Чехии Чернохова призвала к выходу из ООН из-за резолюции по Израилю
29 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Чернохова написала в социальной сети X.
По мнению министра обороны Чехии, данный документ направлен на поддержку террористов. Чернохова отметила, что Чехии нет смысла оставаться в организации, которая поддерживает терроризм.

Чернохова подчеркнула, что ей стыдно за Организацию Объединенных Наций. Она также напомнила о числе убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Группировку ХАМАС Чернохова сравнила с террористическими действиями «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что последние надежды на то, что Совету безопасности или Генеральной ассамблее (ГА) ООН удастся найти общее решение по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, рухнули. Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

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#призыв
#оон
#рф
#палестина
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Авианосец ВМС США в Средиземном море направляется на Ближний Восток
29 октября 2023, 11:14

Фото: iStock/TebNad

В Средиземном море замечен авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».
Он направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and Stripes, ссылаясь на очевидцев и аналитиков.
 
«Вход «Эйзенхауэра» в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X», –сказано в материале.
Прибытие авианосца связано с усилиями США стабилизировать палестино-израильский конфликт. Также Вашингтон ставит задачу защитить американских военнослужащих в Сирии и Ираке.

Сообщалось, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря во вторник. 

Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.

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Володин рассказал, как РФ ответит на воровство её активов

Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии
#сша
#новости
#политика
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Володин рассказал, как РФ ответит на воровство её активов
29 октября 2023, 09:35

Фото: сайт Кремля

Воровство замороженных российских средств потребует симметричного ответа.
Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Конфискация коснётся больших активов, которые принадлежат недружественным странам.
 
«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от РФ симметричного ответа», - написал Вячеслав Володин.
По его словам, конфискованы будут гораздо большие активы, которые принадлежат недружественным странам, чем замороженные на европейской территории средства РФ.
 
По данным спикера ГД, более 85 млрд евро потратил Евросоюз на поддержку киевского режима с прошлого года. Это дорого обошлось простым европейцам.

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#кремль
#госдума
#вячеслав володин
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Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии
29 октября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иран обвиняет Израиль в пересечении красных линий.
Такое заявление сделала пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в социальной сети X.
 
«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», —сказано в публикации.
Ранее Раиси в интервью арабской Al-Jazeera рассказал, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в конфликт вокруг сектора Газа. Но отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.

Сообщалось, что Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.

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#политика
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Британский журналист Стэнли: Шайка клоунов ведет США к краху
Telegraph: Обозреватель Стэнли заявил, что шайка клоунов ведёт США к краху
29 октября 2023, 07:18

Фото: iStock/rarrarorro

Нынешние политики США напоминают шайку клоунов, ведущих свою страну к краху. Об этом заявил обозреватель британского издания Telegraph Тим Стэнли.
По его мнению, последние действия властей США привели к тому, что Америка превратилась в политического и экономического банкрота.

В частности, отметил обозреватель, на это указывает «сочетание дряхлости Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики Демократической партии и отказ республиканцев идти на компромиссы».

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#дональд трамп
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#сша
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Al Jazeera: Иран отверг предостережения США по поводу конфронтации с Израилем
29 октября 2023, 05:42

Фото: iStock/Zeferli

Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси.
«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться, но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю). В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», — сказал Раиси. 

По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.

Кроме того, Раиси отверг подозрения в том, что Иран каким-либо образом причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Иранский президент подчеркнул, что силы сопротивления Палестины действуют абсолютно самостоятельно, без каких-либо приказов или советов из Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что полная поддержка Израиля со стороны США может привести к тому, что против Вашингтона откроют новые фронты. По словам главы иранской дипломатии, Соединенные Штаты советуют остальным странам продемонстрировать сдержанность, но при этом сами полностью оказались на стороне Тель-Авива.

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#израиль
#иран
#сша
#конфликт
#палестина
#хамас
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