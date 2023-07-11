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Глава делегации в Вене Гаврилов рассказал о значении саммита для НАТО

11 июля 2023, 06:47

Фото: iStock/GummyBone

Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что основная цель предстоящего саммита НАТО - подтвердить поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского.

Также, по его словам, страны альянса намерены добиться стратегического поражения РФ. Об этом пишет издание РИА Новости.

Дипломат отметил, что предстоящий саммит НАТО имеет символическое значение и ожидать по его итогам «чего-то из ряда вон», не стоит. Гаврилов также указал на то, что «гибридная война» против России продолжается.

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#НАТО
#Зеленский
#саммит
#Россия
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В США заявили, что Украине уже ничто не поможет
11 июля 2023, 06:14

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте. Об этом он сказал в эфире телеканала Judging Freedom.
«Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — уверен экс-советник американского военного ведомства.

Макгрегор добавил, что из-за конфликта на Украине и раскола внутри НАТО большая часть западных стран находятся в отчаянии. Он подчеркнул, что для Киева не осталось другого выхода, кроме как "провести переговоры и получить, что возможно", так как положение украинской стороны не позволяет диктовать какие-либо условия Российской Федерации.

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#Макгрегор
#США
#Украина
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Конгресс США инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб
11 июля 2023, 05:32

Фото: iStock/photovs

Член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц заявил в своем Twitter, что станет соавтором поправки к оборонному бюджету США, которая запретит экспорт кассетных боеприпасов. Автором подобной инициативы ранее выступила демократ Сара Джейкобс, пишет РИА Новости.
Дополнение к закону, среди прочего, ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на такие снаряды, а также запрещает как саму продажу, так и передачу другим странам связанных с ними технологий.

В эфире своего онлайн-шоу Firebrand конгрессмен из Флориды отметил, что  подобное вооружение «не положит конец конфликту на Украине».

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#Конгресс США
#кассетные бомбы
#бюджет
#поправки
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IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы отсрочить крах США
11 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон использует конфликт на Украине для продолжения мировой гегемонии Соединенных Штатов, считает обозреватель издания IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.
По словам журналиста, США давно не думают об успехе Киева, а американский лидер Джо Байден намерен в принципе «заморозить конфликт», и по этой причине отвергает попытки президента Украины Владимира Зеленского навязать Вашингтону свою позицию.

«Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к Украине никакого отношения», — заключил Арлакки.

Обозреватель уверен: в Соединенных Штатах давно ​осознают, что мир стал многополярным, но все равно стремятся отсрочить собственный крах, заставляя платить за это своих союзников.

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#США
#Украина
#гегемония
#конфликт
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Посол Антонов: США готовят мнение общества к одобрению антироссийских решений на вильнюсском саммите
11 июля 2023, 03:30

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о том, что Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы подготовить общественное мнение к принятию и одобрению антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС
Российский посол отметил, что атмосфера перед саммитом в Соединенных Штатах стала очень напряженной, и все усилия вашингтонской администрации сейчас направлены на то, чтобы добиться поддержки любых антироссийских решений, которые будут приняты в Вильнюсе в ближайшие два дня.

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии РФ и государств альянса. Предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности», — подчеркнул Анатолий Антонов.

 Члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны.

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#США
#Россия
#санкции
#Анатолий Антонов
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Зеленский заявил, что Украина ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО
11 июля 2023, 02:35

На саммите НАТО в Вильнюсе Киев будет ожидать ясных и четких алгоритмов по вступлению в альянс, хотя де-факто Украина уже там, заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас война, но нам нужен чёткий сигнал и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие - это оружие альянса, наши ценности — это то, во что верит альянс», — заявил Зеленский в ходе своего видеообращения к гражданам Украины.

По его словам, от саммита НАТО он ждет подтверждения того, чтобы алгоритм получения членства в альянсе был максимально ясным и быстрым.

По сведениям издания Financial Times,  в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля НАТО объявит о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры с целью поддержки Украины. В том числе, к нему присоединятся Франция, ФРГ, Великобритания и США. Такая инициатива должна создать многостороннюю основу, в рамках которой страны Североатлантического альянса смогут взять на себя двусторонние обязательства по оказанию поддержки Киеву.

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#Владимир Зеленский
#НАТО
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Президент Литвы Науседа призвал НАТО создать больше военных баз вблизи РФ
11 июля 2023, 01:25

Фото: iStock/NejauPhoto

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседа, НАТО нужно отказаться от ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Российской Федерацией. Об этом пишет Times.
Литовский лидер добавил, что Североатлантический альянс на фоне развертывания российской стороной тактического ядерного оружия на территории Белоруссии должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО.

Науседа также призвал союзников по НАТО увеличить военные расходы, указав на крайне опасную и хрупкую ситуацию.

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#Литва
#НАТО
#Россия
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Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО
10 июля 2023, 23:12

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент, сообщает РИА Новости. По словам генсека, в альянсе затрудняются сказать, когда закончится ратификация документа
По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

При этом по сведениям источника РИА Новости в Анкаре, конкретных сроков рассмотрения заявки на данный момент по-прежнему нет, «процедура займет время».

Ранее Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.

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#Швеция
#Турция
#НАТО
#Йенс Столтенберг
#Реджеп Тайип Эрдоган
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В НАТО впервые после холодной войны согласовали планы об ответе на атаку России
10 июля 2023, 20:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Члены НАТО согласовали планы об ответе на предположительную атаку со стороны России. Это произошло впервые после окончания холодной войны. От этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех дипломатов.
В публикации уточняется, что члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Примечательно, что блокировка будет преодолена со стороны Турции.
 
«Возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны», - говорится в статье.

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#НАТО
#Россия
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Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО
10 июля 2023, 19:32

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для того, чтобы принять участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.

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#США
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