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Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что основная цель предстоящего саммита НАТО - подтвердить поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского.
Дипломат отметил, что предстоящий саммит НАТО имеет символическое значение и ожидать по его итогам «чего-то из ряда вон», не стоит. Гаврилов также указал на то, что «гибридная война» против России продолжается.
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