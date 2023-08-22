Глава Делового совета БРИКС Буси Мабуза оценил проведение саммита в Джидде

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Председатель Делового совета БРИКС Буси Мабуза прокомментировал проведение саммита в саудовской Джидде, который посвящён вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает RT.
«Если вы исключаете Россию, о каких мирных переговорах может идти речь?.. Если идёт эскалация конфликта, растёт запрос на вооружение, даются обещания о новых поставках, то о каком мире мы говорим?» — приводит слова Мабузы RT.Мабуза подчеркнул, что принятие каких-либо решений происходит исключительно в интересах спонсоров конфликта.
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Екатерина Коршунова