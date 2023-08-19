Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России

Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России

Боррель назвал Россию экономическим карликом
19 августа 2023, 11:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Об этом Боррель заявил в интервью газете Pais.

Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.

Напомним, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.

Читайте также:

Памфилова назвала западную демократию неподходящей России властью меньшинства

Захарова назвала сообщения о готовности США к обмену заключенными спекуляциями

Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин
#выборы
#сша
#россия
#китай
#власть
#элла памфилова
#бомба
#рф
#ес
#евросоюз
Читайте нас в
Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой
19 августа 2023, 11:35

Фото: сайт Кремля

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция и РФ обсуждают дату визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает CNN Türk.
Ранее главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Он также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Напомним, источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. 

 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

Читайте также:

Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России

Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в Африку

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
#соглашение
#страны
#сделки
#турция
#отношения
#лидер
#поставки
#рф
#эрдоган
#переговоры
Читайте нас в
Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России
Советник Эрдогана: похолодания в отношениях Турции и России нет
19 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/george tsartsianidis

Главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
Советник турецкого лидера также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Ранее источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

Напомним, Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему.

Читайте также:

Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в Африку

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки

Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки
#россия
#соглашение
#страны
#сделки
#турция
#лидер
#поставки
#рф
#эрдоган
#переговоры
Читайте нас в
Захарова назвала сообщения о готовности США к обмену заключенными спекуляциями
19 августа 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.
Захарова порекомендовала США в вопросах возможных обменов сконцентрироваться на непубличном профессиональном диалоге по определенному каналу. Она также подчеркнула, что подобные сообщения регулярно появляются в американских СМИ, что свидетельствует о том, что для администрации США важно лишь зарабатывание политических очков, а не жизнь конкретных людей.

Напомним, информацию о возможности подобной «сделке» сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».

Читайте также:

МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед ВС РФ

Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин

МИД: Россия включила в стоп-лист 54 британцев
#сша
#россия
#оружие
#жизнь
#мид
#сми
#мид рф
#всу
#байден
#захарова
Читайте нас в
Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в Африку
19 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Об этом РИА Новости сообщил источник, который участвует в переговорах.
Отмечается, что в данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

Напомним, ранее выяснилось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему.

По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок.

Читайте также:

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки

В Анкаре назвали утверждения WSJ о помощи России и шантаже Вашингтона чушью

Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки
#россия
#зерно
#соглашение
#страны
#сделки
#турция
#лидер
#рф
#эрдоган
Читайте нас в
Эрдоган и Путин могут встретиться в России
19 августа 2023, 09:41

Фото: iStock/MarianVejcik

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, вероятно, встретятся в России.
Турецкая газета Sabah сделало такое предположение. В материале не сообщают возможную дату переговоров президентов из-за опасений по обеспечению безопасности в акватории Черного моря.
 
«Инициативы обхода зернового коридора путём использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта», — сказано в материале.
Ранее глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин сообщал, что одним из вопросов, которые обсудят на встрече, станет украинский кризис.

Также сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ.

В настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок. Новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.

Читайте также:

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки

Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину провести переговоры

Турция предупредила РФ о росте напряженности

#турция
#россия
#владимир путин
Читайте нас в
Китайские военные провели учения возле острова Тайвань
19 августа 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Milous

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И сообщил, что ВВС и ВМС приняли участие в комплексных учениях рядом с островом Тайвань.
CCTV сообщает, что учения должны явиться «серьёзным предупреждением сепаратистским силам», которые поддерживают независимость Тайваня.
 
Ранее сообщалось, что китайские власти призывали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», который подписали 7 августа. Китайская сторона убеждена, что данный закон нарушает обещания, данные Вашингтоном о характере  его контактов с Тайбэем. Китай считает, что США придерживаются ошибочной политики по тайваньскому вопросу.

Ранее сообщалось, что Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.

С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.

Читайте также:

Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами

В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16

Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
 
#китай
#учения
#политика
Читайте нас в
Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами
19 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/rarrarorro

Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.
С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.
 
«Китайская сторона может обратиться к ней с беспрецедентной просьбой: «помогите нам с решением экономических проблем», - пишет издание.
Politico пишет, что экономические проблемы у Китая возникли из-за сокращения экспорта и иностранных инвестиций. Также растёт безработица среди молодёжи. Аналитики считают, что «некогда неудержимый экономический гигант наконец-то попал в серьезную выбоину». 
По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили  инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.

Читайте также:

Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения

Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США

Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
#сша
#китай
#экономика
Читайте нас в
Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения
Минобороны Буркина-Фасо: Уагадугу покупает вооружение в России «по хорошей цене»
19 августа 2023, 06:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Буркина-Фасо покупает у России вооружение по выгодным условиям и планирует продолжать это сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
«Я не могу вам рассказать о конкретных заказах, но они уже есть, это точно. Мы намерены продолжать двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, приобретенное по хорошим ценам и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше», — отметил Кулибали, отвечая на вопрос о планах Буркина-Фасо закупать российское вооружение.

Читайте также:

В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну

Буркина-Фасо и Мали готовятся реагировать на атаки на Нигер, сообщают СМИ

Французские сенаторы написали Макрону о крахе в Африке
#вооружение
#оборудование
#Нигер
Читайте нас в
Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США
Антонов: решение США дать Киеву F-16 напоминает несущийся состав без тормозов
19 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Решение США о передаче Украине истребителей F-16 сравнимо с необузданным поездом, мчащимся на полной скорости без тормозов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, в контексте неудачного контрнаступления Украины военная поддержка Украины теряет свою популярность в американском обществе.

«Тем не менее, похоже, что все вышеперечисленное не останавливает инициаторов и зачинщиков кровавой авантюры. Последние действия местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают безудержный скоростной поезд без тормозов», — цитирует слова Антонова телеграм-канал российского посольства в США.
По мнению посла, Белый дом попал в тупик и для выхода из него принимает «все более и более безрассудные решения».

Читайте также:

В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16

Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин

Шольц: На Украине нет и не будет немецких военных
#сша
#поезд
#подготовка
#дом
#поддержка
#всу
#байден
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников