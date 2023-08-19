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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Об этом Боррель заявил в интервью газете Pais.
Напомним, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.
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Екатерина Коршунова