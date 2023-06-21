Глава Долгопрудного Юдин отчитался за работу перед жителями

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Он оценил все важные события, произошедшие в округе и в России
Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин обратился к жителям с отчётом о работе за год. Мероприятие состоялось в ДК «Вперёд».
Среди приглашенных были Герой России, лётчик-космонавт Сергей Залётин, депутат Мособлдумы Михаил Раев, городские депутаты, общественные деятели, представители духовенства, силовики, жители Долгопрудного. Особым гостем стал участник Великой Отечественной войны Андрей Павленко.
В своём докладе глава округа дал оценку всем важным событиям, которые произошли в округе и России. Отдельно остановился на СВО.
В завершении на сцену вышли знаменитые долгопрудненцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, которые исполнили популярные песни под аплодисменты зала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв пожелал главе Зарайска Петрущенко продолжать перемены в муниципалитете.
Среди приглашенных были Герой России, лётчик-космонавт Сергей Залётин, депутат Мособлдумы Михаил Раев, городские депутаты, общественные деятели, представители духовенства, силовики, жители Долгопрудного. Особым гостем стал участник Великой Отечественной войны Андрей Павленко.
«Долгопрудный проявил высокий уровень гражданской зрелости. Всё – во имя Победы! Эти слова стали главными для многих людей в 2022 году. Помощь фронту, семьям мобилизованных – смысл нашей общей работы», – сказал Юдин.Он напомнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил округу премию «Прорыв года» в номинации «Флагман образования». Также Долгопрудный стал лидером в Подмосковье по внедрению мер поддержки медработников.
В завершении на сцену вышли знаменитые долгопрудненцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, которые исполнили популярные песни под аплодисменты зала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв пожелал главе Зарайска Петрущенко продолжать перемены в муниципалитете.
Лора Луганская