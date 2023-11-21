Глава Дубны Тихомиров возглавил местное отделение ЕР

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров избран секретарём местного отделения партии «Единая Россия». Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Единогласно был избран секретарём местного отделения партии. Благодарю коллег за доверие! Впереди много работы, но, уверен, если будем действовать как единая команда, справимся со всеми задачами», – отметил он.Он добавил, что на конференции дубненского местного отделения партии обсудили помощь мобилизованным и их семьям, участие в партийных проектах и работу с населением.
«Обсудили и главное событие 2023 – убедительную победу Андрея Юрьевича Воробьёва на выборах губернатора Московской области. Достижения команды Подмосковья всем хорошо известны – по многим показателям регион является одним из лидеров страны», – заявил Тихомиров.2024 год станет судьбоносным – в стране пройдут выборы президента, заключил глава муниципалитета.
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