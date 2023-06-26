Глава думского комитета обороны Картаполов: ЧВК «Вагнер» может видоизмениться

Фото: официальный сайт Госдумы РФ
Участники частной военной компании смогут заключать как индивидуальные, так и коллективные контракты с Минобороны РФ
Частная военная компания «Вагнер» может видоизмениться после своего участия в предпринятой в выходные попытки вооруженного мятежа. Об этом в разговоре с телеканалом РБК заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
По его мнению, участники «Вагнера», как в индивидуальном порядке, так и в составе подразделений, будут заключать контракты с Минобороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут «уйти в Белоруссию», если кто-то из них примет такое решение.
«Я думаю, что она (ЧВК) как минимум видоизменится. Различным образом: претерпит изменение структура внутренняя, численность, обеспеченность и подчиненность», — сказал Картаполов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут «уйти в Белоруссию», если кто-то из них примет такое решение.
Артем Путинцев