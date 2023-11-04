Глава ЕК фон дер Ляйен рассказала о 12-м пакете антироссийских санкций

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Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в новый пакет санкций войдут новые запреты на импорт и экспорт.
ТАСС пишет, что Еврокомиссия в ближайшем времени представит 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ с новыми запретами на импорт и экспорт, ужесточением потолка цен на нефть. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве.
Ранее сообщалось, что цель приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину заключается не в оказании финансовой и военной помощи стране, а в реализации собственных карьерных амбиций. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Она просто «красиво» приехала, чтобы сделать шаг навстречу своему перспективному будущему, считает Соскин.
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«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым черным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт. С действиями по ужесточению потолка цен на нефть. И с ужесточением мер по обходу санкций», - заявила Урсула фон дер Ляйен.
Она просто «красиво» приехала, чтобы сделать шаг навстречу своему перспективному будущему, считает Соскин.
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Мария Фирсова