Глава Еврокомиссии рассказала о подробностях нового пакета санкций против России

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Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен: в новый пакет антироссийских санкций ЕС включат инструмент по борьбе с их обходом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 11-й пакет антироссийских санкций ЕС будет включать инструмент, из-за которого Россия не сможет получать товары, попадающие под ограничения, передает РИА Новости.
Как стало известно, ранее постпреды Евросоюза согласовали одиннадцатый пакет санкций против России. К 23 июня завершится процесс их оформления, после они будут опубликованы и вступят в силу.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что В России заявили о переводе Британией санкций против Москвы в бессрочный режим.
Как стало известно, ранее постпреды Евросоюза согласовали одиннадцатый пакет санкций против России. К 23 июня завершится процесс их оформления, после они будут опубликованы и вступят в силу.
Екатерина Коршунова