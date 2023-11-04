Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом приехала на Украину, где планирует обсудить вступление страны в состав Евросоюза. Об этом она написала в соцсети X.
Также глава Еврокомиссии отметила, что собирается обсудить финансовую поддержку для восстановления страны по завершении спецоперации.
В ходе выступления главы Еврокомиссии в украинском парламенте, будут рассмотрены различные пути вступления Украины в состав Евросоюза.
Ранее о приезде главы ЕК фон дер Ляйен сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своём Telegram-канале. Он отмечал, что глава Еврокомиссии выступит в Верховной раде.
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В ходе выступления главы Еврокомиссии в украинском парламенте, будут рассмотрены различные пути вступления Украины в состав Евросоюза.
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Анастасия Чинкова