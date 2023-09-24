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Глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер призвал бомбить Белград

24 сентября 2023, 20:52
Фото: iStock/alexis84

Фото: iStock/alexis84

Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Об этом Фелингер написал в социальной сети X.
«В Баньске началась сербская война против Косово. Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии», — заявил Фелингер.

Он также призвал начать атаку Белграда прямо сейчас.


Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.

Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.

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#полиция
#война
#операции
#нато
#сербия
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Президент Польши Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины
24 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Об этом Дуда сообщил в эфире телеканала TVP.
Дуда также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран Евросоюза.

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#ес
#ек
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Миссия НАТО готова принять участие в операции косовской полиции на севере края
24 сентября 2023, 17:35

Фото: iStock/ollegN

Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении миссии в соцсети X.
Сообщается, что KFOR под руководством Североатлантического альянса решительно осуждает нападение на полицию Косово и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего полицейского. В сообщении также говорится, что миссия активно работает над поиском решения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.

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#полиция
#нападение
#соболезнования
#нато
#сербия
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Пашинян и Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде
24 сентября 2023, 17:12

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 5 октября в испанской Гранаде. Об этом сообщили в Совбезе Армении.
Сообщается, что подготавливать встречу в Брюсселе будет секретарь Совбеза Армен Григорян. 26 сентября, во вторник, Григорян встретится с советником по внешней политике президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для обсуждения деталей переговоров сторон.

Как стало известно, в Брюсселе у Григоряна также состоятся встречи с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

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#соглашения
#политика
#армения
#азербайджан
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Стал известен грубейший просчет Зеленского
The Spectator: поведение Зеленского может лишить Киев поддержки
24 сентября 2023, 17:00

Фото: сайт Кремля

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки. Об этом сообщает The Spectator.
По информации издания, Зеленский попал в серьезный переплет. Сообщается, что украинский лидер пытается преподнести Западу идею, что не они оказывают поддержку Украине в конфликте с РФ, а Киев помогает им, по этой причине западные страны должны и дальше продолжать поддерживать его страну.

Отмечается, что президент Украины поступает так ради того, чтобы украинцы считали себя гордой и непоколебимой нацией. По данным статьи, такое поведение может лишить Зеленского и ее страны поддержки Запада.

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#президент
#страны
#лидер
#зеленский
#киев
#рф
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Жители Амстердама вышли на улицу протестовать против поставок оружия Украине
24 сентября 2023, 15:49

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Демонстрация проходит на площади Дам в центре Амстердама, примерно в 14.00 колонна протестующих двинулась в сторону Центрального вокзала.
В Амстердаме проходит демонстрация против поставок оружия Западом Украине, пишет РИА Новости. У демонстрантов в руках плакаты с надписями «Мир с Россией», «Никакого оружия ради мира», «Прекратите отправлять Украине оружие!».
 
Издание пишет, что в голландском обществе растёт уровень недовольства по поводу политики страны относительно конфликта на Украине.
 
«Вы не можете сказать России - отдай нам обратно Крым, Донецк и Луганск. Этого не произойдет, это российские регионы. Вы не можете поставлять Украине оружие и деньги. Единственное, что нужно сделать - начать переговоры», - считает участница демонстрации Ирене.
В августе в Амстердаме прошёл митинг против украинского нацизма и поставок Киеву вооружений. Участники митинга вышли на городскую площадь с плакатами «Мы устали от войны», «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «НАТО провоцирует войну против России и Украины» и «Давайте покупать еду, а не оружие».

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#протесты
#митинг
#украина
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Пашинян призвал изменить инструменты внутренней и внешней безопасности Армении
24 сентября 2023, 13:40

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении нужно видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности государства. Об этом Пашинян сообщил в видеообращении к соотечественникам.
Пашинян подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры для защиты независимости. Он также дополнил, что системы внешней безопасности, в которые сейчас вовлечена Армения, неэффективны.

Пашинян призвал партнеров «уважать страну и суверенитет», однако не назвал адресатов своих слов.

Ранее сообщалось, что  Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Отмечается, что участники переговоров также обсудили вопросы армяно-американского и армяно-германского сотрудничества.

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#меры
#армения
#государство
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Лавров заявил, что США создают новые военные союзы на Востоке
24 сентября 2023, 10:56

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент Вашингтон возглавляет процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке, передает РИА Новости.
Лавров пояснил, что США создают подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), «тройки» США — Япония — Республика Корея, а также «четверки» Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон. По мнению министра, так Вашингтон старается привлечь участников к практической кооперации с Североатлантическим альянсом.

Ранее Лавров сообщил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. По мнению политика, серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО — это беспрецедентный поступок.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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#запад
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Стало известно, что ненависть к России сделала с Польшей
Myśl Polska: ненависть к России наносит вред экономике Польши
24 сентября 2023, 10:12

Фото: iStock/ffikretow

Обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс написал, что ненависть к России выходит боком Польше. Об этом Куляс написал в статье для Myśl Polska.
По мнению обозревателя, цель политики Польши заключается в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто больше «ненавидит русских и кто сильнее любит США с Украиной». Он подчеркнул, что чувство ненависти к России у поляков преобладает значительнее, чем любовь к своей стране.

«А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет», — заключил Куляс.

Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Польша готовится к возможному вторжению на территории России и Белоруссии. 

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#сша
#польша
#россия
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Байден запутался в воспоминаниях о своем сыне
Байден сбился при рассказе дважды повторенной ранее истории о своем сыне
24 сентября 2023, 06:25

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден снова озвучил историю, которую он ранее повторил дважды перед одной и той же аудиторией, и вновь запутался, выступая перед фондом темнокожей фракции конгресса, передает РИА Новости.
В ходе своего выступления, он начал рассказывать о своем сыне Бо, который ушел из жизни во времена, когда Байден был вице-президентом.

Однако в процессе рассказа, возможно, пытаясь вспомнить детали, президент сбился и затем продолжил историю, делая длинные паузы. В заключение, он добавил, что в то время он не планировал бороться за пост и намеревался написать книгу.

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