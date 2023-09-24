Глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер призвал бомбить Белград

Фото: iStock/alexis84
Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Об этом Фелингер написал в социальной сети X.
«В Баньске началась сербская война против Косово. Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии», — заявил Фелингер.
Он также призвал начать атаку Белграда прямо сейчас.
Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.
Читайте также:
Миссия НАТО готова принять участие в операции косовской полиции на севере края
Кризис в Косово придуман, чтобы Сербия пошла на уступки
Президент Польши Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины
Екатерина Коршунова