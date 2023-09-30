Глава европейской дипломатии Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. Об этом сообщила пресс-служба руководителя евродипломатии в заявлении, распространенном в Брюсселе.
Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Об ударах ВСУ иностранными ракетами по Севастополю и террористических атаках на Крымский мост, в результате которых гибли мирные люди, Боррель, как это и положено дипломату, тактично умолчал.
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Александр Бойцов