Глава Евросовета и председатель Еврокомиссии повздорили из-за Украины

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Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поссорились из-за Украины. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.
По информации собеседника агентства, глава ЕК негативно отреагировала на слова Мишеля о том, что Ляйен превышает свои внешнеполитические полномочия. Она дала обещание Украине по перспективе вступления Евросоюза в 2030 году, назвав случайную дату, не придавая ей никакого практического смысла.
«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — пишут в издании.
«Конфликт становится очевидным снова и снова», — подытожили авторы публикации.Читайте также:
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