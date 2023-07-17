Глава Евросовета Мишель не пригласит Зеленского на саммит ЕС и CELAC

Глава Евросовета Шарль Мишель решил не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).
Испанское издание Vanguardia пишет, что Владимир Зеленский просил об участии на саммите, но принимающая сторона саммита, а именно глава Евросовета Шарль Мишель посчитал, что лучше не приглашать украинского лидера.
Ранее журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.
По ее мнению, друзей у действующего президента Украины Владимира Зеленского, после саммита НАТО, стало меньше, даже, если они прямо об этом не заявили. Таким мнением журналистка поделилась в своем YouTube-канале.
Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка.
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Ранее журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.
Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка.
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Мария Фирсова