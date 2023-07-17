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Глава Евросовета Мишель не пригласит Зеленского на саммит ЕС и CELAC

17 июля 2023, 12:24

Глава Евросовета Шарль Мишель решил не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).
Испанское издание Vanguardia пишет, что Владимир Зеленский просил об участии на саммите, но принимающая сторона саммита, а именно глава Евросовета Шарль Мишель посчитал, что лучше не приглашать украинского лидера.

Ранее журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.


По ее мнению, друзей у действующего президента Украины Владимира Зеленского, после саммита НАТО, стало меньше, даже, если они прямо об этом не заявили. Таким мнением журналистка поделилась в своем YouTube-канале.

Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка.

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#Украина
#Зеленский
#саммит
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Песков рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту
17 июля 2023, 12:27

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответом на ЧП на Крымском мосту станет достижение всех целей спецоперации на Украине. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.
«Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.

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#Песков
#Крымский мост
#ЧП
#СВО
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Песков сообщил о прекращении зерновой сделки
17 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/Nastco

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается.
Дмитрий Песков сообщил, что Россия приостанавливает зерновую сделку и будет готова вернуться к её реализации, когда будет выполнена российская часть договорённостей.
 
Под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН.
 
Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна.
 
Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.

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#Песков
#зерновая сделка
#Украина
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Китай выразил надежду на продление зерновой сделки
17 июля 2023, 11:32

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

Китайская сторона выражает надежду на то, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет осуществляться в полном объёме и в будущем.
Об этом сообщила в понедельник на брифинге представитель Министерства иностранных дел Мао Нин, пишет ТАСС. 
 
«Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и в будущем осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы достичь договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности», - сказала Мао Нин. 
Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы, писало агентство Reuters.

«Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, которая позволяет безопасный экспорт украинского зерна через Чёрное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения», — сказано в публикации.
Сухогруз следовал под флагом Турции.

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#зерновая сделка
#Китай
#продовольствие
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Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием
17 июля 2023, 10:42

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование, сообщили в Избирательной комиссии Московской области.
Это основная новация на выборах 2023 года. Современный способ волеизъявления внедрен для удобства избирателей. 
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Чтобы отдать свой голос, нужно зарегистрироваться на электронное голосование через этот портал не ранее, чем за 45 дней и не позднее 24 часов за трое суток до первого дня выборов. Такой срок установлен, чтобы исключить тех, что решил голосовать без бумажного бюллетеня, из списков на избирательных участках.
 
При подаче заявления избирателю нужно подтвердить свою личность. Для этого следует ввести код подтверждения в соответствующем поле электронной формы. Заявление содержит фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона, идентификатор, серию и номер паспорта российского гражданина, дату и время подачи документа.
 
Информацию о статусе обработки заявления ДЭГ гражданин получит в личном кабинете.
 
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
 
ДЭГ проводится с 8 часов первого дня голосования до 20 часов последнего дня. В эти сроки необходимо зайти на «Госуслуги», следуя инструкции, подтвердить свою личность с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать. Важно, что сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. 
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#голосование
#ДЭГ
#ЕДГ
#выборы
#цифровизация
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В ГУР Украины прокомментировали ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/gutaper

В главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост – лишняя конструкция. Об этом сказал представитель ведомства Андрей Юсов, передает украинские издание «Страна».
«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя», — заявил Юсов.
При этом причины взрыва на Крымском мосту он комментировать не стал.

В Минтрансе РФ сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах, при этом опоры не пострадали. Движение остановлено.

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#Крымский мост
#ЧП
#ГУР
#Украина
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В Польше отказались от предложений Киева о партнерстве
17 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/Berezko

Экс-депутат сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что пока украинцы героизируют убийц поляков, стратегическое партнерство Киева и Варшавы невозможно. Об этом пишет Myśl Polska.
«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевкому режиму напрямую: вы сами по себе. Пока ваши герои —  Шухевич и Бандера, давайте прекратим этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — цитирует издание слова политика.

Польский сейм ранее принял постановление в память о погибших, которое подразумевает признание вины Киевом.

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#Польша
#Украина
#сейм
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Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине
17 июля 2023, 02:35

Фото: iStock/diegograndi

​Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на предстоящем заседании Совбеза по Украине западные страны ждет сюрприз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», — говорится в публикации.

Дипломат напомнил, что обсуждения конфликта на Украине состоится 17 июля в Совбезе ООН.

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#Полянский
#ООН
#Украина
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Экс-разведчик Риттер: Россия не хочет войны с Польшей
17 июля 2023, 02:17

Фото: iStock/Rafal Olkis

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта, несмотря на ожидания Запада.
Риттер уверен, что российская сторона не стремится нападать на Польшу. Он добавил, что поведение Запада могло бы дать Российской Федерации основания для такой ответной реакции, но Москва этого не хочет.

Бывший разведчик подчеркнул, что РФ прикладывает все усилия для разрешения конфликта, однако западные страны не перестают подливать масло в огонь.

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#Риттер
#США
#Запад
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Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки
16 июля 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил российскую сторону о последствиях выхода из зерновой сделки, сообщает CBS.
По словам Салливана, если Россия не станет продлевать сделку, весь остальной мир заметит - Москва отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Азии и Латинской Америки необходимым продовольствием. Советник американского лидера уверен, что Россия в будущем рискует столкнуться с большими дипломатическими издержками.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон активно взаимодействуют с Украиной и готов к любому развитию событий по вопросу зерновой сделки.

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#зерновая сделка
#Салливан
#Россия
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Подмосковье ищет медработников