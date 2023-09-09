Глава Евросовета Мишель подверг критике бесплатный экспорт зерна в Африку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе и во всем закавказском регионе. Об этом он заявил в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.