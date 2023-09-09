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Председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, выступая на саммите G-20 в Индии, подверг критике планы Катара, России и Турции осуществить бесплатную поставку миллиона тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольствии страны Африки.
Лидеры G20 ранее призывали Россию вернуться к зерновой сделке, хотя российская сторона однозначно дала понять, что это будет возможным только при условии выполнения всех условий, касающихся нашей страны. Слова Мишеля совсем не удивляют: Запад уже давно приучил всех к своей политике двойных стандартов, и то, что черное чиновниками Евросоюза называется белым, никого не удивляет.
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Александр Бойцов