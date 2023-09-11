Глава ФТС Давыдов назвал беспределом запрет на ввоз шампуней и смартфонов в ЕС

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Запрет на въезд россиян в ЕС на своих автомобилях, со смартфонами и шампунями является «полным беспределом», при этом повлиять на это Россия не может. Так новый запрет прокомментировал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Ранее в ЕК заявили, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Раз оно попадает под определенные таможенные коды и произведено в России, то ввозить его в страны Евросоюза нельзя, так как это нарушило бы санкции.
По его словам, страны ЕС ранее уведомили Россию, что таможенное сотрудничество с ней заморожено. Таким образом, они могут распоряжаться на своей территории основными принципами таможенного оформления. Россия при этом повлиять на такой шаг силами ФТС не в состоянии, добавил Давыдов.
Он также выразил надежду на то, что россияне являются более цивилизованными, и «подобный беспредел» творить не будет.
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«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — цитирует РБК Давыдова.
По его словам, страны ЕС ранее уведомили Россию, что таможенное сотрудничество с ней заморожено. Таким образом, они могут распоряжаться на своей территории основными принципами таможенного оформления. Россия при этом повлиять на такой шаг силами ФТС не в состоянии, добавил Давыдов.
Он также выразил надежду на то, что россияне являются более цивилизованными, и «подобный беспредел» творить не будет.
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Элина Позднякова