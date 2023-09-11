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Глава ФТС Давыдов назвал беспределом запрет на ввоз шампуней и смартфонов в ЕС

11 сентября 2023, 09:09
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Запрет на въезд россиян в ЕС на своих автомобилях, со смартфонами и шампунями является «полным беспределом», при этом повлиять на это Россия не может. Так новый запрет прокомментировал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Ранее в ЕК заявили, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Раз оно попадает под определенные таможенные коды и произведено в России, то ввозить его в страны Евросоюза нельзя, так как это нарушило бы санкции.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — цитирует РБК Давыдова.


По его словам, страны ЕС ранее уведомили Россию, что таможенное сотрудничество с ней заморожено. Таким образом, они могут распоряжаться на своей территории основными принципами таможенного оформления. Россия при этом повлиять на такой шаг силами ФТС не в состоянии, добавил Давыдов.

Он также выразил надежду на то, что россияне являются более цивилизованными, и «подобный беспредел» творить не будет.

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#россия
#товары
#сотрудничество
#импорт
#евросоюз
#ек
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев
11 сентября 2023, 08:59

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».
Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией.

Уточняется, что Бербок уже четвертый раз приехала на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.

Напомним, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. Тогда он заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным.

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#помощь
#мид
#украина
#фрг
#операции
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В Британии заявили, что Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России
Полковник Кемп: Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России
11 сентября 2023, 07:36

Фото: iStock/macky_ch

Сохранение президентом России Владимиром Путиным новых российских регионов приведет к унижению Запада. Такое мнение выразил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
«Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой», — написал Кемп в своей статье.

По его словам, сохранение Россией территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей навсегда закроет Украине дорогу в НАТО. При этом униженный Запад будет вынужден попытаться минимизировать свой ущерб.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что на Западе ошиблись, предполагая, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте в конфликте на Украине и уже вынужденно начали восхищаться её действиями на поле боя. Он пояснил, что прокси-война Запада на Украине уже приближается к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, постепенно теряют возможности для отступления.

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#сша
#россия
#украина
#нато
#запад
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Журналист RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине
11 сентября 2023, 07:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

На Западе ошиблись, предполагая, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте в конфликте на Украине и уже вынужденно начали восхищаться её действиями на поле боя. Об этом написал журналист Чей Боуз.
Он пояснил, что прокси-война Запада на Украине уже приближается к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, постепенно теряют возможности для отступления.

«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал Боуз в своей соцсети.

По его словам, в военных центрах Запада «неохотно восхищаются» эффективной адаптации российской стратегии на поле боя. Таким образом, Боуз считает, что в случае поражения доверенного лица Запада станет для НАТО разрушительным. Тогда престиж и репутация альянса будут нивелированы.

Ранее журналист-расследователь Кит Кларенберг заявил, что из-за расширения НАТО существование Украины находится под угрозой.

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#сша
#россия
#война
#нато
#вс рф
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SwebbTV: Швеция попала в худшую из возможных ситуаций из-за помощи Украине
11 сентября 2023, 07:06

Фото: iStock/WDnet

Швеция оказалась в наихудшей из всех возможных ситуаций из-за того, что отправляет Украине своё самое современное оружие. Об этом рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд.
«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие», - рассказал Стенлунд в интервью swebbTV.

Он уточнил, что другие страны отправляют вооружение, которое и так предстоит заменить или модернизировать. По его словам, это касается и истребителей F-16. При этом он объяснил, что самолеты Gripen являются лучшими из того, что ест на вооружении у Швеции.

Журналист также рассказал, что шведское правительство не позволяет своим гражданам решать судьбу членства страны в НАТО. Он считает, что Швеция ведет себя так, будто бы уже является членом альянса.

Ранее лидер партии Йохан Персон сообщил, что шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в Североатлантический альянс.

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#оружие
#страны
#вооружение
#швеция
#нато
#истребители
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Минобороны рассказало о бойцах ВСУ, которые были на сбитых в Чёрном море катерах
11 сентября 2023, 06:28

Фото: iStock/bbsferrari

Министерство обороны РФ раскрыло детали уничтожения в Чёрном море трёх десантных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут «Известия».
Как сообщили собеседники издания в МО РФ, Три катера Willard с десантными группами общей численностью до 36 человек вышли из района Одессы. Их возможной целью являлся мыс Тарханкут, где находятся позиции позициями российских войск противовоздушной обороны (ПВО), по которым украинские боевики собирались нанести удар с помощью ​FPV-дронов или же ракет Brimstone.

Накануне российское военное ведомство сообщило о том, что российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря.

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#чёрное море
#всу
#вооружённые силы рф
#украина
#минобороны рф
#крым
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Андрей Воробьёв победил на выборах губернатора Московской области
11 сентября 2023, 06:11

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Губернатор Андрей Воробьев победил на выборах в Подмосковье по результатам обработки 100% протоколов. Он получил 83,68 голосов, следует из данных ЦИК.
Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в голосовании. По его словам, в этом году была достигнута рекордная явка избирателей – более 55%.

Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу.

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#андрей воробьёв
#московская область
#губернатор
#выборы
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Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах
11 сентября 2023, 04:09

Фото: Фотобанк Московской области

Сергей Собянин в своём личном блоге поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал развивать Москву.
«Впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», — отметил Собянин.

По мнению столичного градоначальника, это вполне выполнимая задача, потому что заниматься ею будут «мужественные, талантливые, трудолюбивые москвичи».

Сейчас Собянин получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Следом за ним расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

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#мэр
#выборы
#сергей собянин
#поддержка
#москва
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В США назвали Путина лучшим лидером
Американский разведчик Риттер назвал Путина лучшим лидером после его истории
11 сентября 2023, 04:00

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер после рассказа президента РФ Владимира Путина о гибели бабушки заявил, что история стоит на стороне российского лидера. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про «Корн Поп». Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!», — говорится в публикации.

Так Риттер прокомментировал историю, рассказанную Путиным в ходе открытого школьного урока «Разговоры о важном» о последних словах его бабушки, которую во время Великой Отечественной войны ранили в живот. Она просила его не плакать и не расстраивать ее в последние минуты жизни. Дедушка Владимира Путина после этого отправит сыну на фронт письмо, в котором ​написал «бей гадов!», имея в виду немецкие войска, вторгшиеся на территорию СССР. ​Российский лидер отметил, ​что опорой традиционных ценностей становится именно внутренняя любовь простых людей.

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#сша
#история
#человек
#лидер
#путин
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Глава Нижегородской области Никитин набирает на выборах 82,82% голосов избирателей
11 сентября 2023, 03:50

Фото: официальный сайт Кремля

Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин набирает 82,82% голосов на выборах губернатора после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют обнародованные 11 сентября официальные данные облизбиркома.
Следом за Никитиным расположились набравший 9,67% голосов нижегородских избирателей кандидат от КПРФ Владислав Егоров, его тёзка либеральный демократ Владислав Атмахов (3,08%), Александр Быков из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сумевший завоевать симпатии 1,97% голосовавших и наконец, Илья Померанцев из партии «Гражданская сила» — 1,73%.

С 8 по 10 сентября 2023 года в России проходит Единый день голосования (ЕДГ). Впервые участие в нём принимают 4 новых российских региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В общей сложности, выборы разного уровня должны пройти во всех 85 субъектах РФ, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц — губернаторов и глав республик.

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#выборы
#губернаторы
#нижний новгород
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