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Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР

Глава ГРУ: Политика США подталкивает КНДР к созданию сдерживающих сил
15 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/DedMityay

Агрессивная политика США на мировой арене подталкивают КНДР к созданию сдерживающих сил для обеспечения национальной безопасности, заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
«Агрессивные действия Вашингтона и отказ от диалога с Пхеньяном подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания. Тем самым Вашингтон сам загоняет в тупик урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», - прокомментировал ситуацию Костюков.

По его мнению, в результате действия Вашингтона Пхеньян только больше убеждается в том, что ядерное оружие – единственный верный способ для обеспечения безопасности страны.


Ранее на Западе союз России, Китая и КНДР назвали «устрашающим». Как отметили в издании, западные политики крайне обеспокоены решением Владимира Путина укрепить отношения с Китаем и КНДР. Этот союз поможет странам ускорить экономическое развитие и нарастить военный потенциал.

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#кндр
#сша
#ядерное оружие
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Костюков: США хотят создать в АТР подконтрольные альянсы для сдерживания России
15 августа 2023, 15:58

Фото: iStock/alekseystemmer

Начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что Вашингтон намерен создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать РФ и КНР. Об этом он сообщил на Московской конференции по международной безопасности.
«Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», — подчеркнул Костюков.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что интерес российских военных к продукции промышленности КНР воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух государств. Ли Шанфу подчеркнул, что в рамках переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил КНР и РФ.

Напомним, Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. 

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#шойгу
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Путин провел встречу с главой Ингушетии
Президент Путин провел встречу с главой Ингушетии Калиматовым
15 августа 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обсудил с главой региона ряд вопросов, включая меры поддержки участников СВО в Ингушетии.
Глава республики заверил президента, что денежные выплаты будут произведены всем участникам спецоперации. 

Также, Владимир Путин обсудил с Махмудом-Али Калиматовым ситуацию в регионе и производство. Он отметил рост промышленности и сельхозпродукции. В свою очередь, глава Ингушетии сообщил главе государства о политической и социальной обстановке в регионе и назвал ее достойной. 

Прежде, российский лидер провел переговоры с главой Мали. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и укрепление отношений. 

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Украинский эксперт заявил, что страну может покинуть больше половины населения
Медведчук: Число выехавших за пределы Украины может превысить число оставшихся
15 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/Liukov

Часть украинцев, которые выехали за пределы страны, может превысить часть пожелавших остаться, написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в статье для «Другая Украина».
«Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны, ведь поверивших ему украинцев Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну — в долги», - прокомментировал ситуацию Медведчук.

По его информации, на сегодняшний день на Украине осталось 19,2 миллиона человек, в то время как покинуть страну успели 18,1 миллион. При этом, поток беженцев не прекращается.

По мнению Медведчука, именно киевские власти, во главе с Владимиром Зеленский, создают гражданам Украины невыносимые условия для жизни и способствуют сокращению населения страны. 

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#украина
#владимир зеленский
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Минобороны КНР заявил, что Китай рад интересу России к военной продукции страны
15 августа 2023, 14:45

Фото: iStock/Zerbor

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что интерес российских военных к продукции промышленности КНР воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух государств. Об этом он сообщил в рамках рабочей встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.
Ли Шанфу подчеркнул, что в рамках переговоров хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил КНР и РФ.

«Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооружёнными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне», — добавил министр обороны КНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

Напомним, министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран.

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#сергей шойгу
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#сотрудничество
#соседи
#министр
#рф
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Шойгу провел двустороннюю встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу
Шойгу отметил высокий уровень контактов Москвы и Пекина по военной линии
15 августа 2023, 14:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны КНР на встрече с российским коллегой заявил о намерении обсудить на переговорах перспективы сотрудничества ВС Китая и России. В свою очередь, глава российского оборонного ведомства сообщил, что Россия поддерживает контакты по военной линии на высоком уровне.
Шойгу перед началом переговоров поприветствовал коллегу на китайском языке. Он также сообщил, что рад встрече, которая за текущий год является третьей.  

В ходе переговоров, главы ведомств намерены обсудить двустороннее партнерство. Также, будут оценены перспективы военного сотрудничества стран. Глава китайского оборонного ведомства заявил, что отношения между Москвой и Пекином демонстрируют хороший пример нового типа договоренностей между крупными державами. 

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#запад
#шойгу
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В США заявили о панике в НАТО из-за России
Кеннеди-младший: НАТО не выдержит противостояния с Россией
15 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/Jon Rehg

Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что НАТО не сможет выдержать военного конфликта с РФ. Об этом он сообщил в интервью каналу GB News.
Кеннеди-младший отметил, что неоднозначная политика Вашингтона вновь ведет мир к ядерному кризису. Он также добавил, что никто не хочет воевать с Россией.

«Конфликт на Украине – разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главная проблема США заключается в их стремительно растущей оторванности от реальности. Он также отметил, что на данный момент Вашингтон пытается заставить другие государства верить в то, во что уже не верят сами США. Нарышкин добавил, что Запад разрушает фундаментальные нормы человеческой морали.

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#сша
#россия
#конфликт
#политика
#мир
#нато
#запад
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Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями
15 августа 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Об этом он сообщил в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

«Реализуем договоренности наших руководителей на практике», — добавил Шойгу.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран. По словам министра обороны КНР, отношения России и Китая в военной сфере подают пример союзничества.

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#сотрудничество
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#минобороны
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Министр обороны Беларуси: Запад готовится к прямому военному столкновению
Хренин: Возможность прямого столкновения с НАТО в будущем становится очевидной
15 августа 2023, 12:34

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Об этом он сообщил на полях XI Московской конференции по международной безопасности.
Он отметил активное подготовление Запада к такому повороту событий. Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.

Министр пояснил, что Запад вкладывает большие деньги в военные приготовления, и так как заморозка своих активов в вооружение и войска в капиталистическом мире не принята, можно сделать вывод о том, что западная сторона готовится к прямому военному столкновению. 

Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут построить вторую АЭС. 

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#лукашенко
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Путин провел переговоры с главой Мали
Путин и президент Мали обсудили урегулирование вокруг Нигера
15 августа 2023, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры стран обсудили вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством и укреплением двусторонних отношений.  

В заявлении Кремля говорится, что особое внимание, в ходе переговоров, было уделено ситуации вокруг республики Нигер. Главы государств обсуждали урегулирование кризиса дипломатическим путем.  

Ранее, глава государства направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения и выразил надежду на развитие партнерства.   

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#россия
#развитие
#запад
#путин
#Нигер
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