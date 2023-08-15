Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что интерес российских военных к продукции промышленности КНР воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух государств. Об этом он сообщил в рамках рабочей встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.