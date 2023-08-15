Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР

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Агрессивная политика США на мировой арене подталкивают КНДР к созданию сдерживающих сил для обеспечения национальной безопасности, заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
«Агрессивные действия Вашингтона и отказ от диалога с Пхеньяном подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания. Тем самым Вашингтон сам загоняет в тупик урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», - прокомментировал ситуацию Костюков.
По его мнению, в результате действия Вашингтона Пхеньян только больше убеждается в том, что ядерное оружие – единственный верный способ для обеспечения безопасности страны.
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Евгения Парфентьева