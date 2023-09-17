Глава ГУР МО Буданов: ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Economist заявил, что Украина не сможет закончить конфликт с РФ военным парадом в Москве.
«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», — цитирует издание слова Буданова.
Он добавил, что Россию на протяжении всей истории сопровождали вооруженные конфликты, поэтому маловероятно, что она когда-нибудь сдастся.
Читайте также:
В Пентагоне заявили, что контрнаступление не поможет Киеву достичь своих целей
CNN: Зеленский выступит перед Конгрессом США в предстоящий четверг
Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ
Диана Аванесян