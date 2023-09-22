Глава ГУР Украины Буданов рассказал о предках, сжигавших Москву

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Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о предках, которые жгли Москву, отметив, что только Украина может быть наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1 1».
Буданов уверен, что Украина имеет право претендовать на статус наследницы Киевской Руси, обвинив Россию в попытке подменить историю.
Ранее Буданов в интервью изданию Economist заявил, что Украина не сможет закончить конфликт с РФ военным парадом в Москве. Он добавил, что Россию на протяжении всей истории сопровождали вооруженные конфликты, поэтому маловероятно, что она когда-нибудь сдастся.
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«Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она — славная», — заявил Буданов.
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Элина Позднякова