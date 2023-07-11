Глава ГУР Украины Буданов отверг причастность ведомства к убийству Ржицкого

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Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого.
По его словам, информация о том, что ГУР Украины имеет отношение к убийству российского офицера, не обоснована. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Буданов также заявил, что причину убийства Ржицкого нужно искать в России, так как в стране, якобы, нарастает внутренний протест в связи с украинским конфликтом.
Накануне стало известно, что в Краснодаре, во время утренней пробежки, был убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий. По информации украинских источников, именно он отдал приказ о запуске российских крылатых ракет «Калибр» по Украине.
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Буданов также заявил, что причину убийства Ржицкого нужно искать в России, так как в стране, якобы, нарастает внутренний протест в связи с украинским конфликтом.
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Анастасия Крестьянова