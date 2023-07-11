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Глава ГУР Украины Буданов отверг причастность ведомства к убийству Ржицкого

11 июля 2023, 13:53

Фото: iStock/alzay

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого.
По его словам, информация о том, что ГУР Украины имеет отношение к убийству российского офицера, не обоснована. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Буданов также заявил, что причину убийства Ржицкого нужно искать в России, так как в стране, якобы, нарастает внутренний протест в связи с украинским конфликтом.


Накануне стало известно, что в Краснодаре, во время утренней пробежки, был убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий. По информации украинских источников, именно он отдал приказ о запуске российских крылатых ракет «Калибр» по Украине.

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#Украина
#Буданов
#убийство
#Краснодар
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Все избирательные участки Подмосковья оснастят системами видеофиксации
11 июля 2023, 14:18

Фото: Istockphoto / Supersmario

На всех подмосковных избирательных участках установят системы видеофиксации. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Так, камеры видеонаблюдения установят в помещениях 61 территориальной избирательной комиссии и 786 участковых избирательных комиссий. Речь идёт об устройствах, предназначенных для постоянного визуального наблюдения.
А в помещениях 3142 участковых избирательных комиссий будут установлены системы видеорегистрации – то есть устройства для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.   «Для установления конференцсвязи между комиссиями различного уровня впервые на всех избирательных участках будут использовать веб-камеры. Благодаря этому вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИКах», – говорится в сообщении.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

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#Московская область
#Подмосковье
#выборы
#ЕДГ
#избирательные участки
#камеры видеонаблюдения
#Мособлизбирком
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Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс на саммите
11 июля 2023, 14:10

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.
Он заявил, что обсуждаются формулировки без Украины, которые касаются приглашения, а не членства страны в НАТО в принципе. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Украинский лидер возмутился тем, что альянс не озвучивает никаких временных рамок для приглашения страны в альянс. Зеленский заявил, что Украина «заслуживает уважения», а неопределенность партнеров - проявление слабости.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», —подчеркнул Зеленский. 
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#Зеленский
#НАТО
#саммит
#Украина
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Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО
11 июля 2023, 13:40

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможность расширения Североатлантического альянса.
Он пояснил, что альянс намерен развернуть инфраструктуру НАТО возле российских границ. Однако, заверил, что Россия знает какие меры нужно предпринять для обеспечения безопасности своего государства.  

«Шаги мы предпринимаем адекватные, и смею вас заверить, заблаговременные», - заявил министр. 
Он также сообщил, что Москву поразило то, с какой скоростью Финляндия и Швеций отказались от нейтральной позиции ради вступления в НАТО. 

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#Лавров
#МИД РФ
#НАТО
#Россия
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Шольц: ФРГ готовит пакет военной помощи Украине на 700 млн евро
11 июля 2023, 13:33

Фото: iStock/Павел Бедняков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна направит Украине пакет военной помощи на 700 миллионов евро.
Соответствующее заявление канцлер сделал во время саммита НАТО в Вильнюсе. 

Он отметил, что пакет военной помощи уже сформирован. Шольц добавил, что ФРГ будет продолжать оказывать Украине военную поддержку и помощь. 

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#Шольц
#ФРГ
#Украина
#пакет помощи
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Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе
11 июля 2023, 13:20

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Анкару не носить розовые очки по вопросу вступления в ЕС.
Он отметил, что никто из европейцев не желает видеть Турцию в Европе. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Спикер Кремля призвал Анкару не носить розовые очки, касательно вступления в ЕС. Он также указал на желание Турции ориентироваться на западных партнеров, так как история помнит подобные периоды.

Ранее Песков заявил, что Турция нарушила условия договора, вернув пленных боевиков Украине. ​

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#Песков
#Турция
#ЕС
#Запад
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Столтенберг оправдал решение США о передаче кассетных боеприпасов ВСУ
11 июля 2023, 13:16

Фото: iStock/Nataly Hanin

ВСУ столкнулись с «колоссальной потребностью» в вооружении. Это объясняет решение США о поставке особо опасных кассетных боеприпасов Украине. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время публичного форума альянса.
«Потребности Украины в поставках боеприпасов и запчастей, в ремонте и обслуживании оружия колоссальные. Нужно понимать, что НАТО и страны альянса осенью прошлого года начали работать с промышленностью и производство теперь медленно увеличивается, и я приветствую это. Но проблема в том, что, поскольку у нас не было больших запасов оружия в начале, и производственные возможности не были достаточными на момент начала войны, потребуется время, чтобы мы запустили все производственные возможности, которые нам нужны. В этот период поставки боеприпасов – это вызов. Страны НАТО опустошили свои запасы", – заявил он.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что в скором времени у НАТО появится возможность производить больше боеприпасов для помощи Украине, в связи с подписанием странами-участницами альянса долгосрочных контрактов.

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#НАТО
#США
#Украина
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В Минобороны Белоруссии заявили о проведении занятий с ЧВК «Вагнер»
11 июля 2023, 13:09

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению ВС Белоруссии и обмену опытом.
В пресс-службе оборонного ведомства республики сообщили, что после того, как представители ЧВК прибудут и разместятся на военных полигонах, с ними будут проведены занятия с целью обмена опыта между бойцами компании и военнослужащими республики.

В Минобороны уточнили, что особое внимание будет уделено военным Белоруссии, их способам ведения боевых действий. 

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#Беларусь
#Минобороны
#«Вагнер»
#обучение
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Столтенберг анонсировал усиление поддержки ВСУ
11 июля 2023, 12:58

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО приняло решение приложить больше усилий для поддержки ВСУ, поскольку украинские войска не справляются с серьёзным сопротивлением России во время проведения контрнаступления. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе.
«Контрнаступление очень важно, украинцы возвращают себе земли и теснят российских оккупантов, но они встречают яростное сопротивление на позициях с подготовленной обороной, включающей минные поля и противотанковые заграждения. Позиционная оборона — это серьезный вызов, но НАТО должно сосредоточиться на продолжении поддержки Украины», — сказал Столтенберг, выступая на общественном форуме НАТО в Вильнюсе. 

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Путин заявил, что противник лишился более 250 танков и почти 800 бронемашин. Зеленский признал преимущество российской армии, сказав, что события идут «медленнее, чем хотелось бы». 

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#НАТО
#Украина
#контрнаступление
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Макрон: Франция готова предоставить ВСУ дальнобойное оружие
11 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/3D_generator

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст ВСУ дальнобойные ракеты SCALP. Об этом сообщает Tf1Info.
В настоящее время Украина располагает англо-французским оружием дальнего радиуса действия Storm Shadow. Это самое дальнобойное вооружение, которое используют ВСУ. Эти ракеты могут достигать расстояния до 200 км.

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#ВСУ
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