Глава Химок Волошин рассказал о стартующей в понедельник работе выездной администрации

Фото: пресс-служба администрации Химок
В понедельник, 17 июля, начнётся работа выездной администрации города Химки. Об этом "Радио 1" рассказали в пресс-службе администрации города.
В рамках встречи с представителями администрации города Химки, жители смогут задать любые интересующие вопросы, а также внести предложения по развитию округа.
Приёмы граждан пройдут в Лунёвском, Кутузовском, Сходне, Фирсановке, Подрезкове, Левобережном, Новых и Старых Химках. С полным графиком можно будет ознакомиться в официальных ресурсах администрации города.
Выездная администрация посетит социальные и строительные объекты, дворы, МКД, объекты торговли и остановки общественного транспорта.
Первые встречи пройдут с 17 по 22 июля в Лунёвском по адресу: Лунёво, д. 26. Время работы: с 9:00 до 18:00.
Записаться на ближайшие приёмы можно по номеру территориального управления: 8 (495) 225-06-21. Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.
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«Выездные администрации позволяют наладить личный контакт с жителями каждого микрорайона, чтобы обсудить предложения по развитию и узнать о локальных проблемах в городе. Вместе с сотрудниками профильных управлений и городскими службами возьмём на контроль решение всех вопросов», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин.
Выездная администрация посетит социальные и строительные объекты, дворы, МКД, объекты торговли и остановки общественного транспорта.
Первые встречи пройдут с 17 по 22 июля в Лунёвском по адресу: Лунёво, д. 26. Время работы: с 9:00 до 18:00.
Записаться на ближайшие приёмы можно по номеру территориального управления: 8 (495) 225-06-21. Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.
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Анастасия Чинкова