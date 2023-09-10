Глава избиркома Таиланда рассказал, что его поразило на выборах в Подмосковье

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Проходящие в Подмосковье выборы полностью прозрачны, за ними осуществляется максимально возможный контроль. Об этом заявил в Информационном центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области председатель избирательной комиссии Таиланда Иттипортом Бунпраконгом.
«За три дня делегация получила замечательный опыт – нам удалось убедиться, что российские выборы, в том числе в Московской области, полностью прозрачны. За ними осуществляется максимально возможный общественный и партийный контроль. Нас поразил тот факт, что система электронного голосования повысила интерес, особенно среди молодёжи. Особенность электронного голосования – независимо от того, где прикреплён избиратель, на территории России он может проголосовать откуда угодно», – отметил Иттипортом Бунпраконгом.На участках он отметил чёткую организацию всего избирательного процесса.
«Там присутствуют два варианта голосования: электронный, через терминал, и по старинке, через бумажные формы. Всё организовано на сто процентов. Мы посетили сегодня и центр наблюдения от Общественной палаты. Он производит самые лучшие впечатления. Среди русских людей есть и добровольные наблюдатели, которые хотят принимать участие в электоральном процессе», – сказал председатель избиркома Таиланда.Он добавил, что за три дня делегация Таиланда получила много информации, которую обязательно обработает по возвращении на родину и будет применять в своей работе.
Бунпраконгом рассказал, что между избирательной комиссией Таиланда и ЦИК России существуют давние отношения. Примерно по пять раз обе организации обменивались визитами. В будущем их планируется гораздо больше.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
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Лора Луганская