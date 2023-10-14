Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия

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Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.
Об этом заявил гендиректор JPMorgan Джейми Даймон. В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства».
При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.
Ранее сообщалось, что за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. Сейчас банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.
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«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия», - подчеркивает Даймон.
Ранее сообщалось, что за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. Сейчас банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.
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Мария Фирсова