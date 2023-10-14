Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности принял решение задействовать в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает BFMTV.