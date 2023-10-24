Глава Кабмина Мишустин уволил заместителя министра финансов РФ Максимова

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра финансов Тимура Максимова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В министерстве финансов Тимур Максимов, в частности, отвечал за вопросы государственного долга и международного сотрудничества. Стоит отметить, что российский госдолг в последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению.
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