Глава Карабаха Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики

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Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил, что его указ не сможет её упразднить. Об этом он сообщил в ходе акции протеста выходцев из республики у представительства НКР в Ереване, передаёт ТАСС.
Шахраманян отметил, что у подписанного им указа упразднения республики есть как положительные, так и отрицательные стороны. Но он никак не повлияет на целостность республики, созданной народом.
Также глава НКР добавил, что ему пришлось подписать этот указ, поскольку в противном случае азербайджанские военные вошли бы в Степанакерт.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте, после чего выступил с речью.
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Также глава НКР добавил, что ему пришлось подписать этот указ, поскольку в противном случае азербайджанские военные вошли бы в Степанакерт.
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Анастасия Чинкова