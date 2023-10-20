Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава Карабаха Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики

Глава Карабаха Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики

Глава НКР Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики
20 октября 2023, 16:54
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил, что его указ не сможет её упразднить. Об этом он сообщил в ходе акции протеста выходцев из республики у представительства НКР в Ереване, передаёт ТАСС.
Шахраманян отметил, что у подписанного им указа упразднения республики есть как положительные, так и отрицательные стороны. Но он никак не повлияет на целостность республики, созданной народом.

Также глава НКР добавил, что ему пришлось подписать этот указ, поскольку в противном случае азербайджанские военные вошли бы в Степанакерт.


Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте, после чего выступил с речью.

Читайте также:

МО: В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль

МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

Пашинян запретил российским миротворцам оставаться в Карабахе
#нагорный карабах
#указ
#армения
#азербайджан
#конфликт
Читайте нас в
Появились подробности о планах наземной операции Израиля в Газе
Галант: план операции Израиля в Газе состоит из трех этапов
20 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/e-crow

План наземной операции Израиля в секторе Газа состоит из трех этапов. Подробности раскрыл министр обороны Йоав Галант, передает местное издание 13tv.
«Мы находимся на первом этапе, на котором происходит военная кампания по огневому поражению, а затем начнётся наземная операция, цель которой состоит в том, чтобы уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы нейтрализовать и уничтожить ХАМАС», - заявил Галант.

По его словам, второй этап охарактеризуется уменьшением интенсивности боевых действий для подавления очагов сопротивления.

На третьем этапе Израиль планирует создать в секторе Газа режим безопасности, а также новую реальность для жителей Израиля и прилегающих территорий.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что причины, по которым ещё не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими.

Читайте также:

В Израиле принято решение о начале наземной операции в Газе

В Израиле сообщили о задержании видного представителя ХАМАС

ХАМАС готовит «смертельный сюрприз» для Израиля
#операция
#израиль
#посол
#операции
#ущерб
Читайте нас в
Ветеран спецназа Сыртланов объяснил цели военных учений ЕС отдельно от НАТО
20 октября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/butenkow

Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов заявил, что Европейский союз стремится провести свои военные учения без НАТО для того, чтобы продемонстрировать некую независимость от альянса.
«Эти учение являются даже не игрой мускулов, а, может быть, демонстрацией того, что у Евросоюза есть какие-то воинские формирования. С самого начала образования ЕС у них была задача иметь самостоятельные военные силы быстрого развёртывания на случай каких-либо ЧС. Этот вопрос у них витает в воздухе, дабы быть в какой-то степени независимыми от НАТО», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Сыртланов.

Вместе с тем цели, задачи и финансирование у ЕС на военную подготовку значительно отличаются от НАТО, и в ЕС это все прекрасно понимают, добавил эксперт.

До этого сообщалось, что Европейский Союз намерен провести независимые от НАТО военные учения на юге Испании.

Читайте также:

Евросоюз озвучил сумму военной помощи Украине с начала СВО

Испания заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине

Евросоюз выступил против признания независимости Тайваня
 
#военные
#учения
#ес
#нато
#евросоюз
Читайте нас в
«Прожженный цинизм»: Лавров ответил Киеву о выгоде РФ в конфликте Израиля
Лавров назвал прожженным цинизмом слова Киева о выгоде РФ в конфликте Израиля
20 октября 2023, 17:04

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на слова Киева о том, что России выгоден конфликт между Израилем и Палестиной, в эфире программы «60 минут».
«Это циники, прожженные совершенно. У них единственная задача, чтобы про них не забыли, а про них могут забыть и не потому, что это нам захотелось, а потому, что в мире, к сожалению, происходят другие конфликты и складываются иные кризисные ситуации», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Он также отметил, что ситуацию в мире постоянно меняется, а вместе с ней меняются и приоритете Соединенных Штатов. Россия же к этому не имеет никакого отношения. 

Ранее Лавров заявил, что Украина многим надоела в Европе, а ситуация держится на плаву по инерции.

Читайте также: 

Bloomberg: В НАТО провели срочное заседание после встречи Путина и Орбана

Замглавы МИД Рябков рассказал, в каком случае Россия испытает ядерное оружие

Президент Латвии Ринкевичс: Балтику могут закрыть для всех российских судов
#россия
#украина
#мид рф
#сергей израиль
#палестина
#конфликт
Читайте нас в
Кремль отверг свою причастность к диверсии на газопроводе между Эстонией и Финляндией
Песков: Россия не имела отношения к подрыву газопровода Balticconnector
20 октября 2023, 17:01

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.
Напомним, 8 октября газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Специалисты двух стран, контролирующие работу газопровода, заметили, что давление в магистрали сильно упало. 
 
10 октября финская сторона допустила, что повреждение газопровода могло произойти под воздействием внешних факторов. По факту инцидента специальные комитеты стран инициировали расследование. 
Прежде президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, заявил, что к подрыву газопровода могла быть причастна Россия. 

Читайте также:

Песков: Визит Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону был во многом спонтанным

Песков заявил, что Россия следит за действиями США

Песков: Планы провести большую пресс-конференцию Путина есть
#газопровод
#россия
#президент
#расследование
#песков
Читайте нас в
Посол Бен Цви: Наземная операция в Газе не началась из-за тактических причин
20 октября 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/e-crow

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что причины, по которым ещё не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими.
«Фактором также может быть время. Когда лучше это сделать? Решают военные. Факторы могут быть политические и международные, разные», — добавил в беседе с NEWS.ru Бен Цви.

Он допустил, что для начала операции нужна лучшая военная подготовка, для которой, также, требуется больше времени.

Ранее Александр Бен Цви заявлял, что уже принято решение о начале проведения Израилем наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются. Он также уточнил, что без проведения наземной операции в Газе решить поставленные задачи невозможно.

Читайте также:

В Израиле принято решение о начале наземной операции в Газе

Израиль атаковал греческую православную церковь в Газе

Bloomberg: США влияют на планы проведения Израилем наземной операции в Газе
#военные
#операции
#израиль
#палестина
#сектор газа
Читайте нас в
МИД Египта: КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт
20 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт, об этом сообщил представитель МИД Египта Абу Зейда на своей странице в X.
При этом, представитель министерства отметил, что Египет не несет ответственность за препятствование выезду граждан третьими странами.

Ранее Джо Байден и египетский коллега Абдель-Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в результате которого было принято решение об осуществлении перевозки гуманитарного груза в Газу через КПП «Рафах».

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Читайте также: 

Мюнхенская «Бавария» объявила решение по Мазрауи, поддержавшему Палестину

Посол Израиля в РФ Бен Цви: Решение о начале наземной операции в Газе принято

CNN: Израильские военные задержали представителя ХАМАС Хасана Юсефа

 
#египет
#сектор газа
#палестина
#мид
Читайте нас в
Президент Латвии Ринкевичс: Балтику могут закрыть для всех российских судов
Латвийский президент назвал условие закрытия Балтики для российских судов
20 октября 2023, 16:12

Фото: istockphoto/william87

Страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.
Глава балтийской республики рассказал, что обсуждал ситуацию с президентами Финляндии и Эстонии, а потому имеет представление о том, в каком направлении движется расследование ЧП на газопроводе, передает ERR. Ринкевичс оговорился, что, конечно, здесь налицо вопрос целого комплекса морских прав.

«Но если будет доказано, что это Россия..., должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры мы можем закрыть Балтийское море», — сказал латвийский президент.

Он также подчеркнул, что союзники по Североатлантическому альянсу решили усилить патрулирование Балтики. Однако вопрос закрытия моря для российских судов пока не обсуждался, поскольку расследование взрыва на газопроводе еще продолжается.

Угроза прибалтийского «закрывальщика» звучит на редкость серьезно. Скоро Ринкевичс, возможно, решит закрыть дождевые тучи, чтобы осадки не орошали поля, на которых созревает урожай нелюбимой России.

Читайте также:

Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

В Эстонии назвали возможного виновника повреждения Balticconnector

«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
#россия
#урожай
#президент
#море
#чп
#осадки
#расследование
Читайте нас в
Замглавы МИД Рябков рассказал, в каком случае Россия испытает ядерное оружие
МИД РФ: Россия испытает ядерное оружие, если это ранее сделают США
20 октября 2023, 15:56

Фото: istockphoto/CUTWORLD

Россия не намерена первой возобновлять проведение ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель главы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Согласно его заявлению, опубликованному на сайте МИД, российская сторона в настоящее время проводит проверку информации Национального агентства ядерной безопасности США о том, что организация осуществляет на полигоне в Неваде подземный взрыв с использованием химических реактивов.

По словам Рябкова, если это действительно так, то речь не идет о проведении ядерных испытаний, а данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям так и не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

Замминистра подчеркнул, что Москва продолжает следить за ситуацией. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному Собранию РФ о том, что Россия проведет ядерные испытания только в том случае, если ранее это сделают США.

Читайте также:

Военный эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне

В Совфеде назвали не случайными испытания США на ядерном полигоне

Эксперт по безопасности Стефанович: Взрыв в Неваде — сигнал для России
#москва
#сша
#россия
#испытания
#мид
#взрыв
#рф
Читайте нас в
США сокрушили своего союзника вместо России
SCMP: антироссийские санкции сокрушили Германию
20 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/bluejayphoto

Политика США, направленная против России, нанесла удары по Европы, в первую очередь пострадала Германия. Об этом пишет South China Morning Post.
«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны», — говорится в статье.

В качестве примера приводится отказ берлина расследовать теракт на «Северных потоках». Таким образом, Германия жертвует своими интересами ради интересов США.

Также автор статьи указывает, что ФРГ зависит от экспорта, но тем не менее отказалась от главного торгового партнера – Китая. Также Германия зависела от поставок энергоносителей из России, а теперь должна покупать их по очень высокой цене, что негативно сказывается на казне государства.

Таким образом, в статье утверждается, что политика США принесет Западную Европу в жертву Украине. Регион понесет экономические и политические потери.

Читайте также:

Министр культуры ФРГ высказалась «против культурного бойкота всего русского»

Германия пока не собирается передавать Киеву ракеты Taurus

В Германии предупредили Киев о последствиях использования ракет ATACMS
#сша
#политика
#страны
#германия
#фрг
#нато
Читайте нас в
Достижения.рф