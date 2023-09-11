Глава Каширы Шувалов поздравил Воробьёва с победой на губернаторских выборах

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с победой на губернаторских выборах руководителя Московской области Андрея Воробьёва. По его мнению, на итоговых результатах голосования отразилось высокое доверие жителей, основанное на многолетней работе на благо Подмосковья.
«Андрей Юрьевич набрал почти 84% голосов. Достигнутый результат подтверждает тот вектор перемен, который происходит в нашем регионе под руководством губернатора, отражает принципы открытости, где мнение жителя является приоритетным в каждой сфере развития. Рад быть частью команды нашего губернатора и работать на благо развития нашего округа. Только вперёд!», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.
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