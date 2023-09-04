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Глава Каширы Шувалов распорядился добиться стопроцентной готовности муниципалитета к зиме

04 сентября 2023, 16:58
Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Подготовка и организация предстоящих на этой неделе выборов губернатора Московской области стали главными темами расширенного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Самое пристальное внимание – вопросам безопасности, подготовки избирательных участков, работе участковых избирательных комиссий. Важно, чтобы Единый день голосования прошёл на высоком организационном уровне», – написал Шувалов в своём Telegram-канале. ⠀
Он назвал вопросом повышенной значимости подготовку муниципалитета к отопительному сезону.

«Это и плановые работы на котельных, и готовность сетей и жилого фонда. Наши ресурсоснабжающие организации и управляющие компании прикладывают максимум усилий, чтобы достичь к зиме стопроцентной готовности», – отметил глава городского округа.
Помимо этого, Шувалов поблагодарил ответственные структуры за помощь в проведении Дня города и Дня знаний, которые, по его оценке, прошли организованно и без ЧП. При этом он предложил вернуть со следующего года дату празднования дня на конец июля, как было раньше.

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Киев выразил надежду на разговор Зеленского и Эрдогана после встречи в Сочи
Кулеба выразил надежду на разговор Эрдогана с Зеленским после встречи с Путиным
04 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве рассчитывают на разговор Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Кулеба подчеркнул, что в отношениях между украинским лидером Зеленским и турецким президентом Эрдоганом есть «доверие». 

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Эрдоган также заявил, что тесные отношения Турции и РФ помогут решению региональных проблем.

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#украина
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Отставкой Резникова Зеленский расплатился перед Западом
Sohu: Зеленский сменил министра обороны, чтобы объяснить Байдену провалы ВСУ
04 сентября 2023, 17:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова – это плата президента Владимира Зеленского за провал в контрнаступлении ВСУ, заявил китайский обозреватель Сюй Хуань в статье для Sohu.
«Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост», - прокомментировал ситуацию Хуань. 

Журналист напомнил, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения миллиардеру Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, уточнив, что Колоймойский был финансовым покровителем Зеленского.

После трех месяцев сокрушительного провала украинского контрнаступления, США и союзники Зеленского утратили свое доверие к нему, заключил журналист. 

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В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов
04 сентября 2023, 17:41

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

В Московской области завершилось голосование на экстерриториальных избирательных участках. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Четыре дня в регионе работали 30 участковых комиссий. На участках на выборах депутатов законодательных органов могли проголосовать жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участки для голосования были оборудованы в 24 городских округах Подмосковья», – говорится в сообщении.
Для удобства граждан вместе с привычным форматом голосования применялось выездное.
«Мы помогаем присоединившимся регионам. Сюда приходило достаточно большое количество людей. Они смогли сделать здесь свой выбор, помочь своим родным городам, своим сёлам, своим людям», – сказал член УИК №8951 Владимир Михеев
После закрытия избирательных участков избиркомы приступили к подведению итогов голосования.

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#московская область
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Эрдоган: тесные отношения Турции и РФ помогут в решении региональных проблем
04 сентября 2023, 17:38

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тесные отношения Турции и РФ помогут решению региональных проблем. Об этом Эрдоган сообщил после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство. Российский лидер Владимир Путин тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после встречи в Сочи.

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#рф
#переговоры
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«Будем в контакте. Счастливой дороги»: Путин тепло попрощался с Эрдоганом
Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги после встречи в Сочи
04 сентября 2023, 17:30

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский лидер Владимир Путин тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после встречи в Сочи.
«Будем в контакте. Счастливой дороги», - попрощался глава РФ с лидером Турции.  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство. Эрдоган отметил, что Турция также благодарна России за помощь в тушении лесных пожаров.

К тому же, во время встречи Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Президент России также отметил, что от посредничества в конфликте на Украине, Москва никогда не отказывалась.

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#переговоры
#владимир путин
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Шойгу подтвердил слова Путина о провале контрнаступления ВСУ
04 сентября 2023, 17:19

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ.
В ходе пресс-конференции, глава российского оборонного ведомстве подтвердил, что контрнаступление ВСУ действительно можно считать провалом.  

Шойгу подчеркнул, что на протяжении последних десяти дней, украинские военнослужащие совершают попытки яростных атак по российским территориям. Кроме того, министр сообщил, что Россия обсуждает возможность проведения совместных военных учений с КНДР.   

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Путин назвал провалом наступление ВСУ
Путин назвал украинское контрнаступление провалом, а не пробуксовкой
04 сентября 2023, 17:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прокомментировал украинское наступление и назвал его провалом. Об этом он сообщил после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
«Что касается украинского контрнаступления — это не пробуксовка, это провал», - заявил Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что очень надеется, что и дальше военнослужащие Украины не добьются успеха на линии ведения боевых действий. 

Президент Турции, в свою очередь, подтвердил намерение взять на себя посредничество по вооруженному конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что Анкара уделяет много внимания данному вопросу, тогда как киевские власти «отправили на свалку» договоренности, которые удалось достичь. 
 
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#турция
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Путин рассказал о восстановлении зерновой сделки
Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения всех договоренностей
04 сентября 2023, 16:56

Фото: kremlin.ru

Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения всех договоренностей, заявил российский лидер Владимир Путин.
«РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет последним шансом для возобновления зерновой сделки. 

Также источник «РИА Новости» сообщал, что на встрече лидеры двух стран обсудят будущее зерновой сделки. Он также выразил надежду на плодотворность этих переговоров и возобновление зерновой сделки.

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#реджеп тайип эрдоган
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Эрдоган: Анкара готова взять на себя посредничество по Украине
04 сентября 2023, 16:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным ​в Сочи.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уделяет достаточно большое внимание украинскому кризису. Однако, договоренности, которые были достигнуты при посредничестве Анкары, Украина «отправила на свалку».  

Президент России также отметил, что от посредничества в конфликте на Украине, Москва никогда не отказывалась. 
 
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Достижения.рф