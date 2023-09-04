Глава Каширы Шувалов распорядился добиться стопроцентной готовности муниципалитета к зиме

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Подготовка и организация предстоящих на этой неделе выборов губернатора Московской области стали главными темами расширенного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Самое пристальное внимание – вопросам безопасности, подготовки избирательных участков, работе участковых избирательных комиссий. Важно, чтобы Единый день голосования прошёл на высоком организационном уровне», – написал Шувалов в своём Telegram-канале. ⠀Он назвал вопросом повышенной значимости подготовку муниципалитета к отопительному сезону.
«Это и плановые работы на котельных, и готовность сетей и жилого фонда. Наши ресурсоснабжающие организации и управляющие компании прикладывают максимум усилий, чтобы достичь к зиме стопроцентной готовности», – отметил глава городского округа.Помимо этого, Шувалов поблагодарил ответственные структуры за помощь в проведении Дня города и Дня знаний, которые, по его оценке, прошли организованно и без ЧП. При этом он предложил вернуть со следующего года дату празднования дня на конец июля, как было раньше.
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