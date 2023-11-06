Глава КЧР вручил Адаму Кадырову высшую государственную награду республики

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, Адаму Кадырову, орден «За заслуги перед КЧР».
В публикации отмечается, что народы Чеченской Республики и Карачаево-Черкесии связывают крепкие узы братства и дружбы.
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