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Глава КЧР вручил Адаму Кадырову высшую государственную награду республики

06 ноября 2023, 02:43
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, Адаму Кадырову, орден «За заслуги перед КЧР».

Об этом говорится в Телеграм-канале Темрезова.

В публикации отмечается, что народы Чеченской Республики и Карачаево-Черкесии связывают крепкие узы братства и дружбы.

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#министр
#кадыров
#чечня
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Американский журналист Херш заявил, что Израиль может помиловать лидеров ХАМАС
06 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Израиль может допустить помилование лидеров палестинского движения ХАМАС только если они освободят всех удерживаемых ими заложников и начнут проводить военные трибуналы над участниками преступлений. Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Лидеру ХАМАС и его коллегам сказали, что выживание возможно, если они освободят израильских заложников и согласятся немедленно начать проведение трибуналов по военным преступлениям», — написал Херш.

По словам собеседника журналиста, в Вашингтоне считают, что политическое руководство ХАМАС непричастно к событиям 7 октября. Идея помилования заключается в том, чтобы эти люди «согласились судить своих людей и казнить их», одновременно с эти оправдывая начало военных действий Израиля в секторе Газа.

Ранее представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Он пояснил, что ХАМАС хотят, чтобы все пленные вернулись домой, однако Израиль «вряд ли согласится» на такой шаг.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#журналисты
#война
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Вашингтон планирует сделать Зеленского козлом отпущения
Figaro: США переложат на Зеленского ответственность за заключение мира
06 ноября 2023, 02:15

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Соединённые Штаты переложат неизбежное заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку сами стремятся всеми силами избежать позора на международной арене. Такое мнение в интервью французскому изданию Figaro высказал директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.
«Стратегия <...> будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», — цитирует Мида издание.

По мнению эксперта, Вашингтон уже допустил два стратегических просчёта: во-первых, само начало российской спецоперации на Украине, а во-вторых — провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), на которое в администрации Джо Байдена возлагались весьма большие надежды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что жители и политики западных стран уже устали от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News. Зеленский отметил, что многие западные политики устали оказывать Украине помощь. Однако он отметил, что продолжению финансирования и осуществления поставок вооружения ВСУ «нет никакой альтернативы».

Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой. Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».

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#сша
#украина
#мир
#владимир зеленский
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Вучич: У ситуации в мире много общего с временами перед мировыми войнами
06 ноября 2023, 01:30

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Об этом пишет Kurir.
Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Вучич добавил, что Израиль лишился статуса неуязвимой державы Ближнего Востока.

Если перемирие будет подписано, все ждут своего момента. Все региональные державы видели, что Израиль не неуязвим», — цитирует издание слова президента.

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#израиль
#армия
#лидер
#вучич
#сербия
#война
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BRIEF: ХАМАС объявило об убийстве Яир Идо — племянника премьера Нетаньяху
06 ноября 2023, 01:22

Фото: iStock/ffikretow

Палестинское движение ХАМАС объявило о том, что ему удалось ликвидировать Яир Идо, племянника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.
Ранее сам Нетаньяху в своем выступлении перед военными заявил, что Израиль намерен проводить операцию в секторе Газа до победного конца. Он также отметил, что военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников. По его словам, у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Нардеп Гончаренко*: Зеленский назначил президентские выборы на 31 марта 2024 года
06 ноября 2023, 00:31

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дату очередных выборов главы государства на 31 марта 2024 года, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
Он рассказал, что офису президента Украины уже дано поручение начать подготовку к президентским выборам в рамках установленного конституцией страны срока, а именно — в последнее воскресенье марта.

«Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — отметил Гончаренко*, добавив при этом, что речь идёт исключительно о президентских выборах, поскольку парламентские напрямую запрещены сейчас конституцией Украины.

Нардеп считает, что принятие подобного решения является сугубо политическим и никак не вытекает из текущих потребностей украинского общества либо имеющейся сейчас политической и экономической повестки.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.

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#выборы
#украина
#владимир зеленский
#президент
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Армия Израиля заявила, что полностью окружила сектор Газа
05 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила сектор Газа, вышла к морю и закрепилась у побережья анклава. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что главными задачами 36-дивизии армии Израиля является окружение сил палестинского движения ХАМАС и ведение обстрелов по конкретным целям. 

Пресс-служба отмечает, во время боёв были нанесены удары по более чем 1600 объектам ХАМАС, к которым относятся склады с вооружением, установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты. Также удары наносились непосредство по палестинским боевикам. 

В результате окружения сектора Газа, анклав был поделён на север и юг, но гуманитарный коридор продолжит свою работу. 

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#израиль
#армия
#сектор газа
#хамас
#обстрел
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Во Франции раскритиковали обещание, данное фон дер Ляйен Зеленскому
Французский политик Филиппо осудил ЕК за обещание Зеленскому о санкциях
05 ноября 2023, 20:23

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал обещание, которое глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.
Речь идёт о том, что фон дер Ляйен «порадовала» Зеленского обещанием ввести 12-й пакет санкций против России.

Он также отметил, что все ранее введённые ограничения в отношении России никак не ослабили страну, а лишь, наоборот, негативно повлияли на Запад. В частности, он привёл пример из Франции. По его словам, из-за антироссийских санкций в стране началась инфляция и значительно возросли счёта за электроэнергию.

«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!», – призвал Филиппо в соцсети X.

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#украина
#ек
#франция
#санкции
#владимир зеленский
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ЕК: в Европе растёт число антисемитских инцидентов
05 ноября 2023, 20:11

Фото: iStock/Wirestock

В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК).
Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств. 

В ЕК привели несколько примеров обострившегося антисемитизма. Так, в Германии демонстранты закидали синагогу бутылками с зажигательной смесью. В Австрии было осквернено еврейское кладбище. А в Испании нападениям митингующих подвергались еврейские магазины и синагоги. Отмечается, что все эти действия сопровождаются выкрикиванием антисемитских лозунгов.

В Еврокомиссии заявили, что осуждают такие действия жителей европейских государств.

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#митинг
#акция
#протесты
#израиль
#палестина
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NYT: Израиль тайно ищет поддержку для эвакуации сотен тысяч людей из Газы
05 ноября 2023, 19:10

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Израиль тайно пытается добиться международной поддержки для эвакуации сотен тысяч жителей сектора Газа в Египет. Об этом сообщает издание The New York Times.
При этом отмечается, что большая часть союзников, среди которых США и Великобритания, не поддерживают массовую эвакуацию, поскольку это может стать постоянной мерой. 

Также и сами жители сектора Газа не желают переселяться, поскольку опасаются, что таким образом Израиль хочет навсегда выселить свыше двух миллионов палестинцев из анклава. 

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что с начала эскалации конфликта военными было нанесено свыше 2,5 тысяч ударов по территории сектора Газа. 

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#израиль
#сектор газа
#жители
#эвакуация
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