Глава ЛДПР Слуцкий опроверг свою причастность к отстранению Власова

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг свою причастность к отстранению от должности депутата Василия Власова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он отметил, что мандат Власова оказался под угрозой из-за его постоянных прогулов, а не из-за личных разногласий.
Накануне появилась информация о том, что Госдума планирует лишить мандата депутата Василия Власова, объясняя меру постоянными прогулами. После этого депутат предоставил статистику, по которой видно, что он присутствовал на 98% заседаний.
При этом, большинство членов мандатной комиссии проголосовало за лишение Власова полномочий. Депутат объяснил сложившуюся ситуацию «игрой, чтобы его убрать», а Слуцкого назвал заказчиком своего отстранения.
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Госдума может лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова за прогулы
Накануне появилась информация о том, что Госдума планирует лишить мандата депутата Василия Власова, объясняя меру постоянными прогулами. После этого депутат предоставил статистику, по которой видно, что он присутствовал на 98% заседаний.
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Анастасия Чинкова