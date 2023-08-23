Глава Литвы назвал Украину Европой и пообещал NASAMS

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Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о намерении направить Киеву 200 миллионов евро в качестве военной поддержки.
Отмечается, что главы стран накануне встретились в Киеве. Президент Литвы также заверил Зеленского, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут системы NASAMS. Кроме того, власти страны утвердили план многолетней помощи Киеву.
Правительство Литвы опубликовало информацию о том, что военное оборудование прибудет в Киев уже в сентябре текущего года.
Гитанас Науседа назвал Украину Европой и заявил, что страна продолжит помогать ей как в военном плане, так и во вступлении в НАТО.
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Анастасия Крестьянова